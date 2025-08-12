Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, все совсем не так. Даже небольшие расходы при правильном применении способны превратить дом. Бюджетные советы по оформлению жилья, которые будут иметь большой эффект, рассказываем дальше.

К теме Доминировать в дизайне: цветовые палитры для домов, которые будут актуальны в 2026 году и далее

Как придать дому дизайнерский вид?

Сосредоточьтесь на входе

Первое впечатление имеет значение, поэтому убедитесь, что оно будет хорошим. Устраните у входа скопление вещей и добавьте несколько аксессуаров.

К примеру, это может быть зеркало, что отражает свет и делает пространство визуально больше, а также небольшой столик, ваза с цветами и свежий коврик. Даже такое маленькое пространство может создать большое настроение.

Отдавайте приоритет естественному освещению

Обратите внимание на окна. Конечно, они должны быть чистыми, но вам также следует посмотреть на то, или ваши карнизы расположены на правильной высоте.

Если хотите мгновенно сделать любую комнату больше и светлее, повесьте карнизы для штор ближе к потолку и используйте длинные шторы нейтрального цвета, которые едва касаются пола. Это притягивает взгляд и делает потолки визуально выше.

Следите за мелочами

Для того, чтобы дом выглядел оформленным профессионально, от бордюра до заднего двора – все должно быть доведено до ума. Пусть это будет обрезка кустов, мытье патио под давлением, перекраска плинтусов или удаление любой изношенной мебели или больше ненужных вещей – приложите дополнительные усилия, чтобы показать, что о доме заботятся.

К слову, важно также следить за трендами. К примеру, обои уже в прошлом – дизайнеры назвали современное и долговечное покрытие для стен.