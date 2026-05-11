Дом Вокруг дома Міні-город на балконі: що посадити для душі
11 мая, 12:52
3

Мини-огород на балконе: что посадить для души

Алена Гогунская
Основні тези
  • Эксперты рекомендуют сажать на балконе клубнику, мяту и мелиссу в мае, когда условия для роста растений становятся благоприятными.
  • Клубника, мята и мелисса хорошо растут в контейнерах, а май является оптимальным месяцем для высадки из-за стабильных погодных условий и длительного светового дня.

Весна это идеальный момент, чтобы превратить балкон в маленькое зеленое пространство, которое одновременно радует глаз, дает аромат и даже немного урожая. И именно в мае эксперты советуют начать обустраивать свой мини-огород, ведь именно этот месяц считается одним из лучших периодов для высадки рассады и зелени.

Что именно можно высадить на балконе и получить первый урожай – рассказали эксперты издания BBC Gardeners' World.

Смотрите также Станет вашим любимым местом дома: как дизайнеры советуют обустраивать веранду в 2026 году

Что можно вырастить на балконе в мае?

  • Клубника

Клубника прекрасно подходит для контейнерного выращивания и может расти даже в кашпо или вертикальных горшках. Она:

  • любит солнце и тепло,
  • нуждается в достаточном объеме почвы,
  • хорошо растет в ремонтантных сортах (плодоносит несколько раз за сезон).

Главное – выбрать светлый, солнечный балкон и не экономить на горшке.


Клубника прекрасно дополнит ваш балкон / Фото Unsplash

  • Мята

Мята – одно из самых простых растений для балконного огорода. Она быстро растет, имеет сильный аромат и может использоваться в чаях, десертах и летних напитках. Но есть нюанс: она очень активно разрастается, поэтому лучше держать ее в отдельном горшке.


Мята на балконе подарит незабываемый аромат / Фото Unsplash

  • Мелисса

Мелисса – почти идеальное растение для городского балкона:

  • неприхотливое,
  • хорошо растет в горшках,
  • имеет мягкий лимонный аромат.

Ее часто выращивают именно "для души" – как растение для чая и релакса. Она прекрасно чувствует себя даже в квартирных условиях.


Мелисса – замечательное растение для балкона / Фото Unsplash

Почему май считается лучшим месяцем для посадок?

The Guardian объясняет, что май традиционно считается ключевым месяцем в садоводческом календаре большинства стран Северного полушария. Именно в этот период условия для роста растений переходят в стабильно благоприятную фазу, что делает его стартом активного сезона как для огородов, так и для балконного садоводства.

К примеру, именно в мае температура почвы постепенно стабилизируется, что является критически важным для прорастания семян и приживления рассады. В мае световой день в умеренных широтах достигает 14 – 16 часов, что резко усиливает фотосинтез и ускоряет развитие растений.

Ранее мы писали, что еще одно неприхотливое растение для балкона – это розмарин. Это растение особенно ценится за свою выносливость. Розмарин легко переносит жару и прямой солнечный свет, поэтому идеально подходит для южных или хорошо освещенных балконов. В отличие от более "капризных" растений, он не нуждается в частом поливе: наоборот, избыток влаги для него вреднее, чем короткая засуха.

Связанные темы:

Советы по домоводству Вокруг дома