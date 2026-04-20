Краны в ванной будут блестеть благодаря одному популярному фрукту

Известковый налет на кранах не только портит вид ванной комнаты, но и со временем может повредить сантехнику, уменьшить напор воды и вызвать протечки. Однако есть одно простое натуральное средство, которое поможет этого предотвратить.

Налет появляется из-за жесткой воды, которая содержит много минералов. После высыхания воды на поверхности остаются белые отложения кальция и магния. Об этом пишет Express.

Как очистить краны от известкового налета?

Эксперты советуют использовать лимон. Лимонная кислота хорошо растворяет известковый налет.

Сперва выжмите сок лимона на тряпку или бумажное полотенце. Затем оберните им кран. Закрепите и оставьте примерно на 1 час. Затем снимите ткань и протрите поверхность. После этого кран должен стать чистым и блестящим.

Если налет очень сильный, разрежьте лимон пополам и наденьте половинку прямо на носик крана. Оставьте на несколько часов или на ночь. Затем смойте и протрите.

Если остатки налета не исчезли с первого раза – повторите процедуру еще раз.

Обычный лимон поможет быстро убрать известковый налет, вернуть блеск кранам и продлить срок службы сантехники.

Наденьте лимон на кран в ванной – и он снова будет блестеть

Как предотвратить пятна от жесткой воды на кранах

После уборки краны могут быстро терять блеск из-за пятен от жесткой воды. Это случается, когда капли высыхают и оставляют минеральный налет. Real Simple называет простые способы, как этого избежать.

Вытирайте кран после использования

После мытья рук или пользования водой протрите кран сухой тряпкой из микрофибры.

Используйте уксус

Чтобы убрать имеющийся налет, смешайте: 1 часть белого уксуса, 1 часть воды. Затем распылите на кран, оставьте на 2 – 3 минуты и вытрите. Для профилактики можно делать так раз в неделю.

Нанесите защитный слой

Чтобы вода не задерживалась на поверхности, нанесите тонкий слой автомобильного воска полироля для мебели. Это поможет каплям скатываться, а не оставлять пятна.

Установите смягчитель воды

Самое эффективное решение – смягчитель воды. Он убирает минералы еще до того, как вода попадает на сантехнику.

Выбирайте матовые краны

Хромированные блестящие краны быстрее показывают пятна. Матовые или шлифованные поверхности лучше скрывают следы воды.

Итак, чтобы краны дольше оставались чистыми и блестящими, регулярно вытирайте их насухо и периодически очищайте уксусом.

