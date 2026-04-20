Наліт з'являється через жорстку воду, яка містить багато мінералів. Після висихання води на поверхні залишаються білі відкладення кальцію та магнію. Про це пише Express.

Як очистити крани від вапняного нальоту?

Експерти радять використовувати лимон. Лимонна кислота добре розчиняє вапняний наліт.

Спершу вичавіть сік лимона на ганчірку або паперовий рушник. Потім обгорніть ним кран. Закріпіть і залиште приблизно на 1 годину. Потім зніміть тканину й протріть поверхню. Після цього кран має стати чистим і блискучим.

Якщо наліт дуже сильний, розріжте лимон навпіл і надіньте половинку прямо на носик крана. Залиште на кілька годин або на ніч. Потім змийте та протріть.

Якщо залишки нальоту не зникли з першого разу – повторіть процедуру ще раз.

Звичайний лимон допоможе швидко прибрати вапняний наліт, повернути блиск кранам і продовжити строк служби сантехніки.

Вдягніть лимон на кран у ванній – і він знову блищатиме / Фото Shutterstock

Як запобігти плямам від жорсткої води на кранах

Після прибирання крани можуть швидко втрачати блиск через плями від жорсткої води. Це трапляється, коли краплі висихають і залишають мінеральний наліт. Real Simple називає прості способи, як цього уникнути.

Витирайте кран після використання

Після миття рук або користування водою протріть кран сухою ганчіркою з мікрофібри.

Використовуйте оцет

Щоб прибрати наявний наліт, змішайте: 1 частину білого оцту, 1 частину води. Потім розпиліть на кран, залиште на 2 – 3 хвилини й витріть. Для профілактики можна робити так раз на тиждень.

Нанесіть захисний шар

Щоб вода не затримувалась на поверхні, нанесіть тонкий шар автомобільного воску поліролю для меблів. Це допоможе краплям скочуватися, а не залишати плями.

Встановіть пом'якшувач води

Найефективніше рішення – пом'якшувач води. Він прибирає мінерали ще до того, як вода потрапляє на сантехніку.

Обирайте матові крани

Хромовані блискучі крани швидше показують плями. Матові або шліфовані поверхні краще приховують сліди води.

Отже, щоб крани довше залишалися чистими й блискучими, регулярно витирайте їх насухо та періодично очищуйте оцтом.

