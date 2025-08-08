Хотя вы можете чистить свои краны еженедельно, их носики часто оставляют без внимания и зря, ведь от кальциевых отложений до ржавчины и общей грязи, они быстро накапливают грязь.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это приводит к снижению давления воды и даже раздражениям кожи. Как поддерживать чистоту носика крана и лишать ее грязи, используя материалы, которые, вероятно, уже есть дома, рассказываем далее.

К теме Худшая вещь, которую можно использовать для уборки кухни

Как почистить носик крана уксусом?

Уксус – это супергерой, когда дело доходит до уборки в доме, и он является главным компонентом этого двухкомпонентного раствора для чистки. Выполните эти простые шаги, чтобы носик крана выглядел как новый:

Очистите и высушите кран

Для начала используйте влажную губку и мягкое средство для мытья посуды, чтобы очистить внешнюю часть крана и удалить общую грязь. Смойте чистой влажной губкой. Вытрите насухо бумажным полотенцем или тряпкой и убедитесь, что носик крана полностью сухой.

Создайте раствор для чистки

Возьмите полиэтиленовый пакет для сэндвичей и наполните его наполовину смесью из равных частей уксуса и воды. Убедитесь, что пакет не заполнен доверху только наполовину.

Уксус поможет очистить кран / Фото Freepik

Поместите и закрепите пакет на носике крана

Осторожно поместите пакет с раствором для чистки на носик крана, убедившись, что он полностью погружен в жидкость. Плотно завяжите пакет резинкой, чтобы закрепить его на месте. Оставьте носик крана замачиваться в смеси на 30 – 60 минут, в зависимости от состояния загрязнения.

Снимите пакет и высушите

Медленно развяжите резинку и снимите мешок с носика крана. Вы, вероятно, увидите грязь, плавающую в чистящем растворе. Включите кран на несколько секунд, чтобы удалить любые частицы загрязнений, и вытрите его насухо бумажным полотенцем или тряпкой. Повторите это столько раз, сколько нужно, чтобы полностью очистить.

К слову, сантехника склонна также покрываться желтым налетом и грибком, поэтому важно знать, как очистить эти загрязнения.