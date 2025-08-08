Хоча ви можете чистити свої крани щотижня, їхні носики часто залишають поза увагою і дарма, адже від кальцієвих відкладень до іржі та загального бруду, вони швидко накопичують бруд.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, це призводить до зниження тиску води та навіть подразнень шкіри. Як підтримувати чистоту носика крана та позбавляти її бруду, використовуючи матеріали, які, ймовірно, вже є вдома, розповідаємо далі.

До теми Найгірша річ, яку можна використовувати для прибирання кухні

Як почистити носик крана оцтом?

Оцет – це супергерой, коли справа доходить до прибирання в будинку, і він є головним компонентом цього двокомпонентного розчину для чищення. Виконайте ці прості кроки, щоб носик крана виглядав як новий:

Очистьте та висушіть кран

Для початку використовуйте вологу губку та м’який засіб для миття посуду, щоб очистити зовнішню частину крана та видалити загальний бруд. Змийте чистою вологою губкою. Витріть насухо паперовим рушником або ганчіркою та переконайтеся, що носик крана повністю сухий.

Створіть розчин для чищення

Візьміть поліетиленовий пакет для сендвічів і наповніть його наполовину сумішшю з рівних частин оцту та води. Переконайтеся, що пакет не заповнений доверху лише наполовину.

Оцет допоможе очистити кран / Фото Freepik

Помістіть та закріпіть пакет на носику крана

Обережно помістіть пакет із розчином для чищення на носик крана, переконавшись, що він повністю занурений в рідину. Щільно зав’яжіть пакет гумкою, щоб закріпити його на місці. Залиште носик крана замочуватися в суміші на 30 – 60 хвилин, залежно від стану забруднення.

Зніміть пакет і висушіть

Повільно розв’яжіть гумку та зніміть мішок з носика крана. Ви, ймовірно, побачите бруд, що плаває в розчині для чищення. Увімкніть кран на кілька секунд, щоб видалити будь-які частинки забруднень, і витріть його насухо паперовим рушником або ганчіркою. Повторіть це стільки разів, скільки потрібно, щоб повністю очистити.

До слова, сантехніка схильна також вкриватись жовтим нальотом та грибком, тож важливо знати, як очистити ці забруднення.