Ваша люстра не создает уют в гостиной: какие современные альтернативы существуют

Еще недавно было сложно представить гостиную без большой люстры посреди потолка. Сегодня дизайнеры все чаще отказываются от такого решения. Вместо одного мощного источника света они комбинируют несколько – и это может полностью изменить атмосферу комнаты.

Как отмечает издание Homes and Gardens, такой подход называется многоуровневым освещением. Он позволяет сделать гостиную уютнее, комфортнее и визуально дороже без масштабного ремонта.

Что выбрать вместо одной лампы?

Торшер

Торшер возле дивана или кресла – не просто декоративный элемент. Он помогает создать отдельную зону для чтения или вечернего отдыха. Теплый рассеянный свет делает атмосферу значительно уютнее, чем яркое освещение от одного светильника под потолком.



Торшер помогает создать отдельную зону для чтения / Фото Unsplash

Несколько ламп

Современная гостиная может иметь сразу несколько независимых источников света. Дизайнеры сочетают:

потолочные светильники;

настенные бра;

настольные лампы;

торшеры;

декоративную подсветку.

Главное преимущество такого решения – возможность менять атмосферу комнаты в зависимости от ситуации. Для работы нужно одно освещение, для просмотра телевизора – другое, а для семейного ужина можно создать еще один сценарий.

LED-лента

Еще один способ освежить гостиную – добавить подсветку по периметру потолка или стен. LED-ленты помогают избавиться от резких теней и создают эффект большего пространства. А если яркость можно регулировать, комнату легко адаптировать к разному времени суток. Днем освещение может быть ярче, а вечером – мягким и приглушенным.

Дизайнеры советуют подсветить полки и нишу под телевизором. Такое встроенное освещение давно стало одним из популярных приемов в современных интерьерах. Подсвечивать можно полки, ниши, телевизионную зону или шкафы. Такое решение придает комнате глубину и помогает расставить акценты.



Подсветка по периметру потолка или стен с помощью LED-ленты / Фото Pinterest

Как быстро обновить гостиную без ремонта?

Не обязательно покупать новую мебель или менять отделку, чтобы комната приобрела совершенно иной вид. Иногда достаточно правильно расставить световые акценты:

подсветить темные углы,

выделить отдельные предметы интерьера или добавить мягкий свет возле дивана.

Еще один простой прием – не включать все светильники одновременно. Сочетание нескольких источников света разной яркости помогает менять атмосферу гостиной в зависимости от времени суток и ситуации.