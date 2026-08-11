Як зазначає видання Homes and Gardens, такий підхід називають багаторівневим освітленням. Він дозволяє зробити вітальню затишнішою, комфортнішою та візуально дорожчою без масштабного ремонту.

Що обрати замість однієї лампи?

Торшер

Торшер біля дивана чи крісла – не просто декоративний елемент. Він допомагає створити окрему зону для читання або вечірнього відпочинку. Тепле розсіяне світло робить атмосферу значно затишнішою, ніж яскраве освітлення від одного світильника під стелею.



Торшер допомагає створити окрему зону для читання / Фото Unsplash

Кілька ламп

Сучасна вітальня може мати одразу кілька незалежних джерел світла. Дизайнери поєднують:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

стельові світильники;

настінні бра;

настільні лампи;

торшери;

декоративне підсвічування.

Головна перевага такого рішення – можливість змінювати атмосферу кімнати залежно від ситуації. Для роботи потрібне одне освітлення, для перегляду телевізора – інше, а для сімейної вечері можна створити ще один сценарій.

LED-стрічка

Ще один спосіб освіжити вітальню – додати підсвічування по периметру стелі або стін. LED-стрічки допомагають позбутися різких тіней і створюють ефект більшого простору. А якщо яскравість можна регулювати, кімнату легко адаптувати до різного часу доби. Вдень освітлення може бути яскравішим, а ввечері – м'яким і приглушеним.

Дизайнери радять підсвітити полиці та нішу під телевізором. Таке вбудоване світло давно стало одним із популярних прийомів у сучасних інтер'єрах. Підсвічувати можна полиці, ніші, телевізійну зону або шафи. Таке рішення додає кімнаті глибини та допомагає розставити акценти.



Підсвічування по периметру стелі або стін за допомогою LED-стрічки / Фото Pinterest

Як швидко оновити вітальню без ремонту?

Не обов'язково купувати нові меблі чи змінювати оздоблення, щоб кімната мала зовсім інший вигляд. Іноді достатньо правильно розставити світлові акценти:

підсвітити темні кути,

виділити окремі предмети інтер'єру або додати м'яке світло біля дивана.

Ще один простий прийом – не вмикати всі світильники одночасно. Поєднання кількох джерел світла різної яскравості допомагає змінювати атмосферу вітальні залежно від часу доби та ситуації.