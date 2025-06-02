Как отмыть стекло духовки изнутри: проверенный метод

Духовку смело можно называть одним из самых грязных мест на кухне, ведь ее чистят не так часто. Особенно говорится о стекле на дверце, которое почистить изнутри очень трудно.

Впрочем, существуют проверенные способы, как почистить стекло на духовке изнутри. Как это сделать – сообщает 24 Канал.

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Как отмыть стекло духовки

Жир, остатки пищи, нагар и даже пыль могут оставаться на дверце духовки. Конечно, лучше регулярно мыть стекло духовки, однако, если ситуация уже вышла из-под контроля, то отмыть все можно "волшебной" пастой.

Так, следует смешать 6 столовых ложек соды и 2 столовые ложки теплой воды. Из них следует сделать густую пасту, которую можно будет нанести на стекло. Стоит оставить ее на 15 минут на стекле как с внутренней, так и с внешней сторон. После этого стекло стоит вымыть жесткой губкой, но делать это следует осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

Для справки. К воде и соде можно добавить несколько капель средства для мытья посуды, чтобы жир расцеплялся лучше.

Как отмыть духовку: смотрите видео

Если же это не помогло, то следует воспользоваться более действенным методом. Так, нужно нагреть духовку до 40 – 50 градусов и нанести на стекло средство для мытья или раствор воды и уксуса (1:2). Эти средства следует оставить на 5 минут, а затем – тщательно смыть водой.

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