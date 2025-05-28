Обычно, для очистки микроволновой печи используют химические средства, но избавиться от жира можно и народными средствами. Проверенным способом поделилась в сети TikTok-блогерка Диана Гологовец, передает 24 Канал.

Смотрите также Как очистить жалюзи: простые способы для разных типов

Как помыть микроволновку внутри без химии

Оказывается, отмыть микроволновку от застарелой грязи, остатков пищи и жира можно легко и без лишних усилий. Для этого даже не нужны различные химические средства.

Так, по словам блогера, достаточно взять термостойкую посуду, которую можно ставить в микроволновку, и набрать в нее чистой воды. Затем стоит взять обычный лимон и нарезать его кольцами. Цитрусовые нужно положить в сосуд с водой и поставить в микроволновку.

Важно! Перед включением блогер рекомендует выставить на технике максимальную мощность.

Микроволновую печь следует включить на 10 – 15 минут, чтобы вода внутри закипела. Со временем на стенках начнет оседать конденсат, который будет эффектно расчесывать старую грязь. Когда микроволновка подаст сигнал, что время истекло, стоит достать сосуд с лимонами и тщательно протереть печь изнутри сухой салфеткой.

Благодаря пару и лимонной кислоте, все будет прекрасно отмываться. Не будет оставлять разводов, а внутри – останется приятный аромат,

– отметила блогерша.

Как помыть микроволновку внутри: смотрите видео

К слову, ранее блогерша также поделилась лайфхаком, как помыть аэрогриль или мультипечь внутри. Оказывается, для этого понадобится лишь одна вещь.