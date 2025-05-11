Однако мало кто рассказывает, как правильно мыть мультипечь или аэрогриль. Своим лайфхаком в TikTok поделилась блогерша Диана Гологовец, передает 24 Канал.

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Как отмыть мультипечь

Мультипечь или аэрогриль следует мыть очень осторожно, чтобы не испортить технику. Чтобы избавиться от остатков пищи и следов приготовления, не обязательно сильно тереть или скрести чашу. Для этого достаточно взять только одну вещь.

Так, блогер Диана Гологовец рекомендует взять обычную капсулу для посудомоечной машины, положить ее в чашу мультипечи и залить ее горячей водой. Раствор воды с капсулой следует оставить на несколько минут.

После того воду следует слить и протереть чашу мультипечи влажной тряпкой.

Как очистить чашу мультипечи: смотрите видео

Ранее эксперты сравнили и рассказали, чем отличаются мультипечь и аэрогриль. Кроме того, специалисты дали рекомендации, какой гаджет лучше выбрать для приготовления пищи.