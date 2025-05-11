Однак мало хто розповідає, як правильно мити мультипіч чи аерогриль. Своїм лайфхаком у TikTok поділилася блогерка Діана Гологовець, передає 24 Канал.

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Як відмити мультипіч

Мультипіч чи аерогриль слід мити дуже обережно, щоб не зіпсувати техніку. Щоб позбутися залишків їжі та слідів приготування, не обов'язково сильно терти чи шкрябати чашу. Для цього достатньо взяти лише одну річ.

Так, блогерка Діана Гологовець рекомендує взяти звичайну капсулу для посудомийної машини, покласти її в чашу мультипечі та залити її гарячою водою. Розчин води з капсулою слід залишити на кілька хвилин.

Після того воду варто злити та протерти чашу мультипечі вологою ганчіркою.

Як очистити чашу мультипечі: дивіться відео

Раніше експерти порівняли та розповіли, чим відрізняються мультипіч та аерогриль. Крім того, фахівці дали рекомендації, який гаджет краще обрати для приготування їжі.