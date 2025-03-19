Не выбрасывайте: во что можно превратить старые дверцы шкафа

Замена дверцы шкафа – это отличная возможность обновить интерьер, но что делать со старыми дверями? Если вы не хотите выбрасывать их, попробуйте сделать из них уникальный элемент декора для вашего дома.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, двери можно превратить во многие вещи, в частности на дисплей для фотографий. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как сделать из старых дверей шкафа дисплей для фото

Для этого проекта понадобятся дверцы с прорезями или жалюзийная перегородка, а также краски, фоторамки, отвертка или электродрель, защитные перчатки, кисти и шлифовальная бумага.

Прежде всего снимите петли, чтобы отделить панели. Очистите поверхность теплой мыльной водой, высушите и слегка отшлифуйте.

Далее используйте аэрозольную краску для равномерного покрытия. Нанесите два слоя с интервалом до часа.

Как из дверей сделать экспозицию для фото: смотрите видео

Тем временем распечатайте любимые снимки или сделайте коллаж. Можно также использовать детские рисунки или авторские работы. Вставьте их в рамки.

После этого вставьте подставку рамки между рейками в дверях. Это позволит легко менять экспозицию по желанию.

Напоследок поставьте или прикрепите дверную панель к стене в гостиной, спальне или в прихожей.