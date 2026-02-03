Мойка на кухне будет оставаться идеально чистой, если делать это 20-секундное действие

Мытье посуды – дело, которое большинство из нас делает несколько раз в день. И именно поэтому кухонная мойка очень быстро пачкается. Но, как оказалось, поддерживать ее в идеальном состоянии можно без особых усилий.

Пользователи Reddit поделились своими бытовыми лайфхаками, которые реально работают. Среди советов – все: от необычных средств для уборки до мелких хитростей, экономящих время, пишет Express.

Какой лайфхак поможет удерживать мойку идеально чистой?

Один из советов оказался настолько простым, что людей удивило, почему они о нем до сих пор не знали.

Секрет заключается в том, что после мытья посуды нужно:

нанести немного средства для мытья посуды на мойку;

потратить 20 – 30 секунд, чтобы быстро протереть ее губкой;

смыть водой.

И это все. Никакой генеральной уборки.

Один из пользователей написал: "Это не должно быть что-то сложным – просто быстро протереть мойку с моющим средством и сполоснуть. Я также держу возле раковины тряпку и каждый раз, когда захожу на кухню, быстро протираю столешницу. Крошки и липкие пятна просто не успевают появиться. Кухня кажется значительно чище".

Другой добавил: "Я делаю так уже несколько лет и еще держу маленький пульверизатор с водой и моющим средством. Это реально меняет все".

Для очистки раковины используйте пульверизатор с водой и моющим средством / Фото Pexels

В комментариях люди также советуют:

использовать время, пока готовится еда, чтобы быстро навести порядок на кухне;

выносить мусор ежедневно, даже если пакет еще не полный – так не появляется запах;

не откладывать мелкую уборку "на потом".

Специалисты по уборке объясняют: если регулярно очищать мойку, известковый налет и грязь просто не успевают накапливаться, а кухня всегда будет иметь опрятный вид.

Как правильно мыть кухонные мойки?

Как пишет Better Homes and gardens, чистить кухонную мойку нужно раз в неделю – это занимает около 20 минут и не требует дорогих средств.

Уберите посуду и смойте крошки водой.

Наденьте перчатки.

Нержавейка: посыпьте содой, добавьте немного моющего средства, почистите губкой, смойте и вытрите насухо.

Белая мойка: сода + несколько капель перекиси водорода, потереть губкой, смыть.

Фарфор: ржавчину почистите половинкой лимона с солью, смойте теплой водой.

Чем нельзя мыть кухонные шкафчики?

Неправильный уход за кухонными шкафами может повредить древесину, сделать покрытие тусклым и оставить липкие следы.

Основные советы экспертов: