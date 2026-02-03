Мойка на кухне будет оставаться идеально чистой, если делать это 20-секундное действие
- Поддерживать кухонную мойку чистой можно, если после мытья посуды быстро протереть ее губкой с моющим средством и смыть водой.
- Другие советы по поддержанию кухни в чистоте включают использование времени приготовления пищи для уборки, ежедневный вынос мусора и избежание откладывания мелкой уборки.
Мытье посуды – дело, которое большинство из нас делает несколько раз в день. И именно поэтому кухонная мойка очень быстро пачкается. Но, как оказалось, поддерживать ее в идеальном состоянии можно без особых усилий.
Пользователи Reddit поделились своими бытовыми лайфхаками, которые реально работают. Среди советов – все: от необычных средств для уборки до мелких хитростей, экономящих время, пишет Express.
Какой лайфхак поможет удерживать мойку идеально чистой?
Один из советов оказался настолько простым, что людей удивило, почему они о нем до сих пор не знали.
Секрет заключается в том, что после мытья посуды нужно:
- нанести немного средства для мытья посуды на мойку;
- потратить 20 – 30 секунд, чтобы быстро протереть ее губкой;
- смыть водой.
И это все. Никакой генеральной уборки.
Один из пользователей написал: "Это не должно быть что-то сложным – просто быстро протереть мойку с моющим средством и сполоснуть. Я также держу возле раковины тряпку и каждый раз, когда захожу на кухню, быстро протираю столешницу. Крошки и липкие пятна просто не успевают появиться. Кухня кажется значительно чище".
Другой добавил: "Я делаю так уже несколько лет и еще держу маленький пульверизатор с водой и моющим средством. Это реально меняет все".
Для очистки раковины используйте пульверизатор с водой и моющим средством / Фото Pexels
В комментариях люди также советуют:
- использовать время, пока готовится еда, чтобы быстро навести порядок на кухне;
- выносить мусор ежедневно, даже если пакет еще не полный – так не появляется запах;
- не откладывать мелкую уборку "на потом".
Специалисты по уборке объясняют: если регулярно очищать мойку, известковый налет и грязь просто не успевают накапливаться, а кухня всегда будет иметь опрятный вид.
Как правильно мыть кухонные мойки?
Как пишет Better Homes and gardens, чистить кухонную мойку нужно раз в неделю – это занимает около 20 минут и не требует дорогих средств.
- Уберите посуду и смойте крошки водой.
- Наденьте перчатки.
- Нержавейка: посыпьте содой, добавьте немного моющего средства, почистите губкой, смойте и вытрите насухо.
- Белая мойка: сода + несколько капель перекиси водорода, потереть губкой, смыть.
- Фарфор: ржавчину почистите половинкой лимона с солью, смойте теплой водой.
Чем нельзя мыть кухонные шкафчики?
Неправильный уход за кухонными шкафами может повредить древесину, сделать покрытие тусклым и оставить липкие следы.
Основные советы экспертов:
- Первые 6 месяцев после покраски чистите шкафы только водой с мылом и мягкой салфеткой, не трите сильно.
- Не заливайте шкафы большим количеством воды – это может деформировать древесину и вызвать набухание.
- Избегайте абразивных губок, стальной ваты и грубых щеток – используйте микрофибру.
- Не применяйте агрессивные чистящие средства или обезжириватели, не предназначены для древесины.
- Полироли и воски могут оставлять липкий слой и повреждать покрытие – сперва тестируйте их на незаметном участке.
- Не смешивайте разные чистящие средства, во избежание химических реакций.