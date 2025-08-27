Начало осени – это возвращение к рабочей рутине, учебе и другим делам, от которых летом мы отказываемся ради отдыха.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, чтобы этот процесс состоялся как можно комфортнее, важно уделить немного времени себе и своему дому. Места, которые стоит убрать до начала осени, рассказываем далее.

К теме 5 мест, которые все забывают убрать раз в неделю

Какие места желательно убрать до осени?

Окна и подоконники

Хорошей идеей будет тщательно протереть окна и подоконники. Чистые окна пропускают больше света, что помогает осветить дом, когда дни становятся короче.

Система вентиляции

За лето фильтры системы вентиляции могли накопить немало грязи. Чтобы воздух дома был чистым и дыхание легким, важно очистить их перед началом нового сезона.

Вход в дом

Чистая и организованная зона прихожей предотвращает распространение грязи и беспорядка по всему дому. А это особенно важно, когда начнется сезон дождей и холодов.

После лета важно подготовить свой дом к новому сезону / Фото Freepik

Запыленные уголки и щели

Летом может быть много грязи, пыли и даже песка, поэтому важно устранить его после периода активного отдыха. Для этого стоит пропылесосить весь дом, особое внимание уделяя уголкам, которые долго игнорировали.

Открытые площадки и уличная мебель

Эти пространства следует тщательно убрать до наступления первых заморозков и подготовить все вещи, что были привлечены на улице, к хранению на зиму.

Шкафы

Перезагрузка шкафа – важный шаг перед осенью. Кроме того, что стоит достать теплые сезонные вещи, перед началом осени также можно перебрать летнюю одежду, выбрасывая или отдавая на благотворительность те элементы гардероба, что были повреждены или просто больше не нравятся.

Что еще стоит сделать перед осенью?

Конец августа – это важный этап для подготовки к новому сезону. Однако это не только об уборке дома.

Также перед началом осени стоит позаботиться о своем саду и выполнить все необходимые задачи для того, чтобы подготовить его к смене времени года.

Кроме того, дом следует не только очистить, но и обновить декор для осени, чтобы впустить в жилище атмосферу уюта и тепла.