Початок осені – це повернення до робочої рутини, навчання та інших справ, від яких влітку ми відмовляємось заради відпочинку.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, аби цей процес відбувся якомога комфортніше, важливо приділити трохи часу собі та своєму дому. Місця, які варто прибрати до початку осені, розповідаємо далі.

Які місця бажано прибрати до осені?

Вікна та підвіконня

Гарною ідеєю буде ретельно протерти вікна та підвіконня. Чисті вікна пропускають більше світла, що допомагає освітлити дім, коли дні стають коротшими.

Система вентиляції

За літо фільтри системи вентиляції могли накопичити чимало бруду. Щоб повітря вдома було чистим та дихання легким, важливо очистити їх перед початком нового сезону.

Вхід до будинку

Чиста та організована зона передпокою запобігає поширенню бруду та безладу по всьому будинку. А це особливо важливо, коли розпочнеться сезон дощів та холодів.

Після літо важливо підготувати свій дім до нового сезону / Фото Freepik

Запилені куточки та щілини

Влітку може бути багато бруду, пилу і навіть піску, тож важливо усунути його після періоду активного відпочинку. Для цього варто пропилососити весь дім, особливу увагу приділяючи закуткам, які довго ігнорували.

Відкриті майданчики та вуличні меблі

Ці простори слід ретельно прибрати до настання перших заморозків та підготувати усі речі, що були залучені на вулиці, до зберігання на зиму.

Шафи

Перезавантаження шафи – важливий крок перед осінню. Окрім того, що варто дістати теплі сезонні речі, перед початком осені також можна перебрати літній одяг, викидаючи чи віддаючи на благодійність ті елементи гардероба, що були пошкоджені чи просто більше не подобаються.

Що ще варто зробити перед осінню?

Кінець серпня – це важливий етап для підготовки до нового сезону. Однак це не тільки про прибирання будинку.

Також перед початком осені варто подбати про свій сад та виконати усі необхідні завдання для того, щоб підготувати його до зміни пори року.

Крім того, будинок слід не лише очистити, а й оновити декор для осені, щоб впустити у житло атмосферу затишку та тепла.