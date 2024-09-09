Як з мінімальними витратами оновити декор на більш осінній, розповідаємо далі.

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Нові акцентні кольори

Замінити яскраві літні кольори на більш теплі земляні відтінки – це один із найпростіших способів створити осінню атмосферу. Обирайте помаранчевий, гірчично-жовтий і темно-червоний, щоб додати затишку своєму будинку.

Осінній декор: дивіться фото

Затишні текстури

Створити відчуття осіннього тепла вдома можна за допомогою плюшевих тканин, в'язаних чи вовняних речей. Такі покривала та подушки в теплих тонах і об'ємних текстурах не тільки виглядатимуть стильно, а й ідеально підходитимуть для формування осіннього настрою.

Теплі пледи

Ковдри та пледи – це чи не найбільш характерний аксесуар для осені. Обирайте насичені відтінки – какао, баклажан, темно-синій, цегляний – або різноманітні нейтральні відтінки з масивними плетіннями та текстурами, щоб створити сезонну атмосферу.

Осінній декор: дивіться фото

Додаткове світло

Ранні заходи сонця вимагають більше внутрішнього освітлення – бажано теплого та привабливого. Додайте його за допомогою свічок або ліхтарів, щоб створити затишок, який буде відповідати сезону.