Об этом забывают почти все: как подготовить к морозам спринклерную систему в саду

С наступлением морозной зимы, правильная подготовка дома и двора является критической, чтобы избежать повреждений. Среди основных задач – отключение внешних кранов, шлангов и, что не менее важно, спринклерной системы.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если забыть о последней, это может стать серьезной проблемой, которая приведет к дорогостоящим ремонтам и потенциально опасным ситуациям. Как же правильно подготовить систему орошения газонов к морозам, рассказываем далее.

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Почему важно выключать систему орошения газона зимой

Если оставить спринклерную систему включенной зимой, это может привести к куче негативных последствий.

В частности, вода, которая вытекает из работающих оросителей, превращается в скользкий лед, создавая опасность для людей и транспорта.

Кроме того, вода может замерзнуть в трубах, а расширяясь при этом, она может вызвать трещины или даже разрывы. Это в свою очередь может привести к выходу из строя спринклерных головок и клапанов, затопления двора или дома и лишних затрат на ремонт.

Чтобы избежать таких проблем, стоит готовить спринклерную систему к зиме с наступлением холодов.

Чтобы система полива газона работала исправно, ее важно готовить к холодам / Фото Pexels

Для этого следует ознакомиться с руководством для пользователей от производителя, чтобы узнать, какую систему дренажа имеет спринклер – автоматическую или ручную.

Для автоматической системы дренажа достаточно будет выключить внешнее водоснабжение, снизить давление в системе, запустив спринклерную головку, и дождитесь автоматического слива воды.

В то же время для ручной системы дренажа придется перекрыть подачу воды, открыть все клапаны для слива воды вручную и слить воду.

Такие простые действия позволят избежать дорогостоящих ремонтов и образования льда во дворе, а также гарантировать, что с наступлением тепла ваш газон будет исправно поливаться.