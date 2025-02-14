Подготовка сада к весне: 8 работ, которые обязательно следует выполнить

Зима подходит к концу, и уже через несколько недель природа начнет оживать. На клумбах будут появляться первые цветы, деревья будут выходить из состояния покоя, а зеленая трава снова будет изобиловать на газонах. Времени осталось не так много, поэтому некоторые работы стоит выполнить уже сейчас.

Как подготовить сад к весне – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Уборка клумб

Зимние опавшие листья, ветви и мусор будут мешать росту весенних цветов, поэтому важно очистить клумбы. Подснежники, нарциссы, тюльпаны просыпаются очень быстро, поэтому для первых весенних растений стоит создать благоприятные условия.

Не выбрасывайте все листья

Однако с уборкой стоит быть осторожными, ведь в нем может зимовать много насекомых, пчел или даже бабочек. Садоводы рекомендуют убирать листья только на важных участках, к примеру, в местах роста первых цветов или с садовых дорожек. В то же время не такие заметные участки могут оставаться с листьями, пока не станет теплее.

В саду стоит оставить немного листьев / Фото Unsplash

Добавление мульчи

Цветы нуждаются в защите, поэтому вокруг луковиц нужно рассыпать слой мульчи. Она поможет почве удерживать влагу и будет способствовать росту растений, защищая его от вредителей.

Домики для птиц

Сад нуждается в опылителях, поэтому стоит позаботиться о новых домиках для птиц и бабочек. Птицы будут избавляться от вредителей, а бабочки будут заботиться о цветах и опылять их.

Весной в саду следует обновить кормушки / Фото Unsplash

Обрезка садовых кустов

Обрезка садовых кустов стимулирует рост и предотвращает болезни. Кроме того, обрезка позволяет контролировать форму и размер растений, чтобы они соответствовали эстетическому виду ландшафта.

Стоит помнить, что перед обрезкой следует убедиться, действительно ли можно сейчас обрезать растения. Если нет предостережений от садоводов, то срезать ветви нужно под углом 45 градусов.

Рыхление газона

После зимнего сна газон нуждается в циркуляции воздуха. Для этого стоит разрыхлить почву, чтобы корни газона получили кислород, который необходим для различных микроорганизмов и насекомых, которые способствуют здоровью почвы.

Рыхление газона – обязательная процедура весной / Фото Unsplash

Удаление сорняков

Если в саду остались прошлогодние сорняки, то их следует удалить до того, как растения начнут активный рост. Дело в том, что такие растения будут забирать питательные вещества из цветов, кустов и деревьев, поэтому не стоит медлить с их удалением.

Посадка новых растений

Ранняя весна – лучшее время для посадки новых растений. Важно следовать инструкциям и помнить, что неожиданные весенние заморозки могут навредить цветам или кустам.