Стоит начинать уже сейчас: как подготовить свой сад к весеннему цветению

Блуждание по двору или саду сейчас может быть не самым приятным: деревья лишены своей зеленой листвы, а цветы еще не начали появляться из-под земли.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это время, когда планирование и подготовка могут превратить ваш сад в ощутимо живее место уже через несколько месяцев. Какие вещи для этого важно сделать уже сейчас, рассказываем далее.

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Планирование и обновление сада

Зима – идеальное время, чтобы проверить производительность вашего сада и спланировать будущие шаги. Подумайте, какие растения процветали в прошлом году, а какие нуждались в дополнительном внимании. В зависимости от этого продумайте улучшения – добавление удобрения и создание новых грядок или просмотр мест для высадки растений.

Образование и выбор растений

Инвестируйте в знания о растениях. Посетите местные ботанические сады или школы садоводства для получения знаний. Интернет также предоставляет бесплатный доступ к видео и статьям, которые помогут расширить ваши навыки.

Подготовка почвы

Не забывайте о почве. Сбор образцов для тестирования поможет вам определить, в каких питательных веществах он нуждается. Результаты теста позволят подобрать нужные удобрения и внедрить изменения для улучшения роста растений.

Компостирование и мульчирование

Создание контейнера для компостирования из кухонных отходов – это эффективный способ обогатить ваш сад без затрат на покупку компоста. Мульчирование тем временем добавляет органику в почву, сохраняет влагу и защищает растения.

Как подготовить землю в саду: смотрите видео

Начните с семян

Начните выращивать саженцы в помещении, чтобы обеспечить им необходимые условия для роста. Это особенно важно для семян и молодых растений, требующих тепла и света.

Обрезка деревьев и кустов

Не забывайте об обрезке. Она поможет сохранить форму и здоровье кустов и деревьев, а также стимулирует их новый рост и цветение.

Уборка и защита

Очистка сада от опавших листьев и другого мусора помогает сохранить его опрятным и здоровым. Защитите нежное цветение от весенних заморозков, используя морозостойкие материалы.