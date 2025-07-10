6 полезных способов использовать лимонную цедру вместо того, чтобы выбрасывать ее

Лимон – это не просто сок. Его ароматная цедра - настоящее сокровище, которое можно использовать в кулинарии, уборке, ароматизации дома и даже в борьбе с пятнами.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, если после приготовления лимонада или выпечки у вас остались шкурки – не спешите их выбрасывать. Вот как они могут пригодиться.

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Очистка микроволновой печи

Положите цедру в миску с водой и поставьте в микроволновку на 3 минуты. Пар поможет размягчить загрязнения, а аромат нейтрализует неприятные запахи. Затем просто протрите внутреннюю поверхность тканью.

Скраб для деревянных разделочных досок

Посыпьте доску солью и потрите ее половинкой выжатого лимона. Это дезинфицирует, удаляет пятна и устраняет запахи.

Удаление желтых пятен с белой одежды

Натрите пятна лимонным соком (можно выдавить остатки из кожуры) и оставьте на солнце. Это естественный способ отбелить ткань.

Кожуру лимона можно удачно использовать в хозяйстве / Фото Freepik

Ароматизация дома

Просто варите лимонную кожуру в воде на плите. Для более насыщенного аромата добавьте розмарин, гвоздику или корицу.

Чистка кофейника

Цедра, соль и вода помогут удалить пятна от кофе. Оставьте смесь в чайнике на ночь, затем промойте.

Ароматизатор для посудомоечной машины

Положите несколько кусочков цедры в корзину для посуды – это поможет устранить запахи во время мытья.

Кстати, не только остатки лимона могут быть полезными дома. Есть также 4 неожиданных способа использования банановой кожуры дома, на кухне и в саду.