Как очистить жалюзи: простые способы для разных типов

Жалюзи – это практичный и стильный вариант защиты от солнца и лишних взглядов. Но со временем они накапливают пыль, грязь и жир, особенно если вы живете у дороги или используете их на кухне.

Чтобы сохранить их чистоту и эстетический вид, стоит регулярно проводить уборку. Как правильно мыть жалюзи дома – в зависимости от типа и степени загрязнения, рассказывает 24 Канал.

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Общие советы перед началом уборки

Проверьте инструкцию производителя, особенно если жалюзи из дерева или из ткани – некоторые материалы чувствительны к влаге или химическим средствам.

Также снимите жалюзи, если планируете полное мытье под водой.

Кроме того, проветривайте помещение, особенно при использовании моющих средств.

Как почистить жалюзи от пыли

Регулярная сухая уборка помогает избежать сильного загрязнения. Для горизонтальных пластиковых, алюминиевых или деревянных жалюзи пользуйтесь такой инструкцией:

Закройте жалюзи.

Пройдитесь по поверхности пылесосом с мягкой насадкой или используйте микрофибру/пуховую щетку.

Переверните жалюзи в другую сторону и повторите процедуру.

Мытье жалюзи из разных материалов

Пластиковые и алюминиевые жалюзи.

Это самые простые в уходе виды. Для быстрой влажной очистки смочите мягкую тряпку в растворе теплой воды с несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Протрите каждую ламель отдельно, затем вытрите насухо.

Жалюзи могут накапливать грязь и пыль / Фото Freepik

Для более глубокой очистки снимите жалюзи с окна. Замочите в ванной или большом тазу с водой и мягким моющим средством на 15 – 20 минут. Промойте душем, высушите полотенцем и дайте полностью просохнуть перед установкой.

Деревянные жалюзи.

Дерево не любит влаги, поэтому мытье должно быть очень осторожным. Используйте только сухую или слегка влажную ткань. Можно добавить немного уксуса (1:1 с водой) для дезинфекции, но обязательно сразу вытирайте насухо. Не допускайте попадания влаги в места соединений – дерево может деформироваться.

Тканевые вертикальные жалюзи.

Они требуют деликатного ухода. Для ежедневного ухода достаточно мягкой насадки пылесоса. Для мытья же снимите ламели. Если ткань позволяет, постирайте в стиральной машине на деликатном режиме (в мешке для стирки). Или замочите в ванне с мягким моющим средством. Сушите в вертикальном положении, чтобы не образовались складки.

Дополнительные советы

Не используйте агрессивные химические средства или абразивы, чтобы не повредить поверхность.

Мойте жалюзи регулярно – раз в месяц сухая уборка, и раз в 3 – 6 месяцев – влажная или глубокая очистка.

Если жалюзи установлены вблизи плиты, добавляйте в моющий раствор немного уксуса или соды – это поможет лучше расщепить жир.

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