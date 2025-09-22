Все владельцы собак хорошо знают ситуацию, когда после прогулки под дождем, купания в озере или даже веселого забега по лесу любимцы возвращаются домой мокрыми и грязными и их приходится вымывать и вытирать.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, в такие моменты стоит всегда держать под рукой полотенце или одеяло. Но что делать с этими вещами дальше, когда они становятся грязными, пахнут неприятно и впитывают шерсть? Как правильно ухаживать за полотенцами и одеялами для собак, чтобы они оставались чистыми и свежими, рассказываем далее.

К теме Страшный миф или правда: действительно ли одуванчик ядовит для кошек и собак

Как часто стирать собачьи полотенца и одеяла?

Одеяла для собак стоит стирать еженедельно, ведь они быстро пачкаются, особенно если любимец любит в них заворачиваться.

Полотенца же лучше стирать после каждого использования. Если же это невозможно – по крайней мере повесьте их просохнуть до следующей стирки.

Как постирать полотенца и одеяла для собак?

Подготовка. Стряхните с полотенец или одеял засохшую грязь и удалите клочья шерсти. Пятна предварительно обработайте моющим средством, слегка втирая его в ткань. Для стойких пятен воспользуйтесь мягкой щеткой. Оставьте средство на 15 минут.

Стирка. Положите вещи в стиральную машину и добавьте моющее средство. Выбирайте самую высокую температуру, разрешенную для этой ткани. При необходимости стирайте полотенца и одеяла отдельно.

Проверка. После стирки проверьте, остались ли пятна. Если они не исчезли, обработайте повторно и постирайте еще раз.

Сушка. Ознакомьтесь с инструкцией на этикетке. Сушите вещи в сушилке, а после цикла обязательно очищайте фильтр от шерсти, или на свежем воздухе, чтобы влага не задерживалась в ткани.

Полотенца собак нуждаются в регулярном уходе / Фото Freepik

Как устранить неприятный запах из вещей?

Если после стирки полотенца или одеяла все равно не пахнут свежестью, замочите их в теплой воде с половиной стакана белого уксуса и небольшим количеством моющего средства на час или добавьте полстакана пищевой соды непосредственно в барабан во время стирки.

Как выбрать полотенце для собаки?

Как пишет Living Healthy Always Media, для сушки и вытирания собак можно использовать обычные полотенца, однако для полного комфорта важно обращать внимание на их характеристики:

Материал. Лучшим выбором станут полотенца из микрофибры. Они отличаются высокой впитывающей способностью, быстро высушивают шерсть и остаются мягкими даже после многократных стирок.

Размер. Выбирайте полотенце в зависимости от породы и длины шерсти собаки. Для крупных и пушистых питомцев нужны более крупные модели, которые смогут эффективно покрывать всю поверхность тела. Для маленьких пород с короткой шерстью подойдут компактные варианты.

Долговечность. Обратите внимание на модели, которые выдерживают частые стирки в машинке без потери своих свойств. Качественное полотенце будет сохранять впитываемость и мягкость даже после длительного использования.

Удобство использования. Некоторые полотенца оснащены петлями или ремешками для более легкого подвешивания и сушки. Другие модели созданы в виде варежек – их удобно надевать на руку, что дает больше контроля при сушке активных или непоседливых собак.

Как ухаживать за другими аксессуарами собак дома?

Полотенца и одеяла – это не единственные собачьи аксессуары дома. Также особого внимания требуют лежанки.

Со временем они также загрязняются и могут становиться источником неприятных запахов дома, поэтому ветеринары рекомендуют стирать лежанку собаки раз в две недели, а в некоторых случаях раз в неделю.