Усі власники собак добре знають ситуацію, коли після прогулянки під дощем, купання в озері чи навіть веселого забігу по лісу улюбленці повертаються додому мокрими та брудними і їх доводить вимивати та витирати.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, у такі моменти варто завжди тримати під рукою рушник або ковдру. Але що робити з цими речами далі, коли вони стають брудними, пахнуть неприємно та вбирають шерсть? Як правильно доглядати за рушниками та ковдрами для собак, щоб вони залишалися чистими й свіжими, розповідаємо далі.

Як часто прати собачі рушники та ковдри?

Ковдри для собак варто прати щотижня, адже вони швидко брудняться, особливо якщо улюбленець любить у них загортатися.

Рушники ж краще прати після кожного використання. Якщо ж це неможливо – принаймні повісьте їх просохнути до наступного прання.

Як випрати рушники та ковдри для собак?

Підготовка. Струсіть із рушників чи ковдр засохлий бруд та видаліть жмутки шерсті. Плями попередньо обробіть мийним засобом, злегка втираючи його у тканину. Для стійких плям скористайтеся м’якою щіткою. Залиште засіб на 15 хвилин.

Прання. Покладіть речі у пральну машину та додайте мийний засіб. Обирайте найвищу температуру, дозволену для цієї тканини. За потреби періть рушники й ковдри окремо.

Перевірка. Після прання перевірте, чи залишилися плями. Якщо вони не зникли, обробіть повторно й виперіть ще раз.

Сушіння. Ознайомтеся з інструкцією на етикетці. Сушіть речі у сушарці, а після циклу обов’язково очищайте фільтр від шерсті, або на свіжому повітрі, аби волога не затримувалась у тканині.

Рушники собак потребують регулярного догляду / Фото Freepik

Як усунути неприємний запах з речей?

Якщо після прання рушники чи ковдри все одно не пахнуть свіжістю, замочіть їх у теплій воді з половиною склянки білого оцту та невеликою кількістю мийного засобу на годину або ж додайте пів склянки харчової соди безпосередньо у барабан під час прання.

Як обрати рушник для собаки?

Як пише Living Healthy Always Media, для сушіння та витирання собак можна використовувати звичайні рушники, однак для повного комфорту важливо звертати увагу на їхні характеристики:

Матеріал. Найкращим вибором стануть рушники з мікрофібри. Вони відзначаються високою поглинальною здатністю, швидко висушують шерсть та залишаються м’якими навіть після багаторазового прання.

Розмір. Вибирайте рушник залежно від породи та довжини шерсті собаки. Для великих і пухнастих улюбленців потрібні більші моделі, які зможуть ефективно покривати всю поверхню тіла. Для маленьких порід з короткою шерстю підійдуть компактні варіанти.

Довговічність. Зверніть увагу на моделі, які витримують часті прання у машинці без втрати своїх властивостей. Якісний рушник зберігатиме поглинальність і м’якість навіть після тривалого використання.

Зручність використання. Деякі рушники оснащені петлями чи ремінцями для легшого підвішування та сушіння. Інші моделі створені у вигляді рукавиць – їх зручно надягати на руку, що дає більше контролю під час сушіння активних або непосидючих собак.

Як доглядати за іншими аксесуарами собак вдома?

Рушники та ковдри – це не єдині собачі аксесуари вдома. Також особливої уваги потребують лежанки.

З часом вони також забруднюються і можуть ставати джерелом неприємних запахів вдома, відтак ветеринари рекомендують прати лежанку собаки раз на два тижні, а в деяких випадках раз на тиждень.