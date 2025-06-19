Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, а серед власників тварин ця скромна рослина має ще одну репутацію – потенційного отруйника. Проте чи справді кульбаба небезпечна для котів і собак, розповідаємо далі.

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Чи дійсно кульбаба токсична

Побоювання, що кульбаба отруйна для домашніх улюбленців, не мають під собою наукового підґрунтя. На відміну від справді токсичних для тварин рослин, як-от лілії, кульбаби вважаються нетоксичними.

Якщо ваш кіт чи собака вирішив пожувати кілька листочків або квітку, – це не привід для паніки. У більшості випадків така спроба не матиме жодних наслідків.

Звичайно, як і з будь-якими іншими рослинами, помірність є важливою. Надмірне вживання навіть нетоксичних рослин може викликати у тварини розлад шлунку, але мова йде не про отруєння.

Якщо ж тварина проявляє симптоми отруєння після того, як скуштувала кульбабу, велика ймовірність, що справа не в самій рослині, а в хімікатах, якими її могли обробити. Кульбаби часто знищують за допомогою гербіцидів і пестицидів, і саме ці речовини становлять реальну загрозу здоров’ю тварини.

Отруєння гербіцидами може проявлятися симптомами з боку шлунково-кишкового тракту (нудота, блювання, діарея), млявістю чи навіть судомами. Тож важливо знати, звідки походить рослина, яку скуштував ваш улюбленець – із необробленого ґрунту чи з ділянки, на якій застосовували хімію, а також за потреби звертатися до ветеринарів.

До речі, інша річ, що оповита міфами у садівництві, – це кавова гуща. Дехто вважає її добривом, а дехто стверджує, що це отрута.