Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, а среди владельцев животных это скромное растение имеет еще одну репутацию – потенциального отравителя. Однако действительно ли одуванчик опасен для кошек и собак, рассказываем далее.

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Действительно ли одуванчик токсичен

Опасения, что одуванчик ядовит для домашних любимцев, не имеют под собой научной основы. В отличие от действительно токсичных для животных растений, например лилии, одуванчики считаются нетоксичными.

Если ваш кот или собака решил пожевать несколько листочков или цветок, – это не повод для паники. В большинстве случаев такая попытка не будет иметь никаких последствий.

Конечно, как и с любыми другими растениями, умеренность важна. Чрезмерное употребление даже нетоксичных растений может вызвать у животного расстройство желудка, но речь идет не об отравлении.

Если же животное проявляет симптомы отравления после того, как попробовало одуванчик, большая вероятность, что дело не в самом растении, а в химикатах, которыми его могли обработать. Одуванчики часто уничтожают с помощью гербицидов и пестицидов, и именно эти вещества представляют реальную угрозу здоровью животного.

Отравление гербицидами может проявляться симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея), вялостью или даже судорогами. Поэтому важно знать, откуда происходит растение, которое попробовал ваш любимец – с необработанной почвы или с участка, на котором применяли химию, а также при необходимости обращаться к ветеринарам.

Кстати, другая вещь, что окутана мифами в садоводстве, – это кофейная гуща. Некоторые считают ее удобрением, а некоторые утверждают, что это яд.