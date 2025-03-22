Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, воно може накопичувати бруд, пилок, бактерії та навіть паразитів. У зв'язку з цим, як часто його потрібно прати та як це робити правильно, розповідаємо далі.

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Як часто потрібно прати ліжко собаки

За словами ветеринарів, ідеальний графік прання – раз на два тижні. Однак у деяких випадках варто робити це ще частіше:

Якщо собака багато линяє або має алергію – раз на тиждень.

Якщо пес часто буває на вулиці та приносить бруд, пісок або пилок – також раз на тиждень.

Регулярне чищення допоможе запобігти поширенню бактерій та алергенів, які можуть негативно впливати на здоров’я вашого улюбленця.

Що буде, якщо прати рідко

Навіть якщо ваш улюбленець проводить більшість часу у вашому ліжку, його власне місце відпочинку потребує догляду.

Брудна лежанка може накопичувати бактерії та грибки, що можуть викликати шкірні інфекції, пилових кліщів, які викликають алергії та проблеми з диханням, бліх та інших паразитів, які можуть призвести до свербежу та подразнень.

Як випрати собачу лежанку: дивіться відео

Також це може негативно вплинути не тільки на собаку, але й на вас – особливо якщо ви схильні до алергії або маєте астму.

Як правильно прати ліжко собаки

Перш за все перевірте інструкцію з прання на ярлику лежанки. Далі зніміть чохол, якщо він є, та виперіть його окремо.

Для прання обирайте гарячу воду, щоб знищити бактерії та алергени, та використовуйте делікатний режим, щоб тканина зберегла якість.

Також врахуйте, що не всі мийні засоби безпечні для собак. Ветеринари радять уникати:

Ароматизованих пральних засобів, які можуть викликати подразнення шкіри.

Засобів із хімічними барвниками та агресивними речовинами.

Пом’якшувачів тканини, які можуть залишати шкідливі залишки.

Натомість застосовуйте гіпоалергенні засоби без ароматизаторів або натуральні альтернативи на рослинній основі. А для боротьби з неприємними запахами можна додати пів склянки білого оцту під час полоскання.

Сушіть же ліжко на повітрі, щоб позбутися залишкових мікроорганізмів.

До речі, якщо у вашого чотирилапого друга ще немає лежанки – це легко виправити, перетворивши за хвилину плед на зручне ліжко для домашнього улюбленця.