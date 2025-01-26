Многие забывают об этом: почему важно мыть цветочные горшки перед повторным использованием

Независимо от вашего опыта в садоводстве рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью пересадки растений в большие контейнеры. Вероятно, после этого вы сохраните старые горшки для повторного использования.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, вам может даже не приходить в голову, что садовые контейнеры перед следующим использованием следует очистить. Почему это необходимо делать, рассказываем далее.

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Почему важно очищать горшки перед повторным использованием

Несмотря на убеждение, что почва – это просто почва, она может стать жизненной средой для патогенов и вредителей, что будут угрожать вашим новым растениям. Очистка горшков помогает избежать распространения болезней и вредителей, что могут находиться на поверхностях контейнеров.

Процесс же очистки довольно прост. Рекомендуется использовать раствор уксуса, смешивая его в равных частях с водой. Горшок следует погрузить в этот раствор и позволить ему постоять в течение 10 минут, а затем очистить щеткой или губкой, чтобы удалить остатки грязи.

Важно после этого тщательно промыть горшок, чтобы избежать остатков моющего раствора, которые могут остаться на поверхности инструментов.

При очистке также стоит учитывать материал горшков. Пластиковые контейнеры могут выдержать мытье более агрессивными средствами и не требуют так много времени, а для керамических или терракотовых горшков требуется большее время на очистку из-за их пористой структуры.