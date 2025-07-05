Понадобятся в саду: 5 способов использования старых газет

У каждого садовода свои причины для занятий огородничеством: кто-то стремится уменьшить стресс, другие хотят питаться более органично или сэкономить на продуктах. Но все больше людей выбирают садоводство как способ жить экологически.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, выращивание овощей, компостирование, сбор семян – все это помогает уменьшить воздействие на окружающую среду и повторно использовать применить вещи. Пять эффективных способов использования газет в саду, рассказываем дальше.

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Держите сорняки под контролем

Газета, как и картон, способна подавлять рост сорняков. Она перекрывает доступ к свету и питательным веществам, тем самым душит нежелательную зелень. Со временем бумага разлагается, но в течение сезона она обеспечивает надежную защиту. Для грядок используйте не менее 5 – 7 слоев газет под слоем почвы или мульчи.

Одеяло для нежных растений

Во время первых осенних заморозков газета станет временным укрытием для чувствительных растений. Покройте их несколькими слоями бумаги, закрепив камнями или деревянными штифтами по краям. Такая защита не нанесет вреда стеблям и листьям, но спасет растения от преждевременной гибели.

Горшки для рассады

Выращивание рассады из семян – экономный вариант, но покупка мини горшков может влететь в копеечку. Газета решает эту проблему: из нее можно сделать полностью компостируемые горшки. В них можно выращивать все – от помидоров до тыквы, а потом высаживать просто в грунт без пересадки.

Дополнение к компосту

Измельченная газета является прекрасным источником углерода для компоста. Она стимулирует разложение органики и помогает поддерживать баланс в куче. Избегайте использования глянцевой бумаги и страниц с цветной печатью – они могут содержать нежелательные химические вещества.

Лента с семенами

Посев мелких семян (например, моркови или салата) часто неудобен. Решение – сделать ленту из газетных полосок. На каждую капают немного клея из муки и воды и раскладывают семена. После высыхания ленту высаживают в грунт на нужную глубину – удобно, быстро и без лишних потерь.

Кстати, не только газеты могут пригодиться в садоводстве. Также садоводы имеют свои любимые необычные инструменты из обычных бытовых вещей.