Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, несколько садоводов поделились своими любимыми инструментами, которые совсем не предназначены для работы в саду. О неожиданных предметах, которые стали незаменимыми в уходе за растениями, рассказываем далее.

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Универсальный инструмент маляра – фаворит среди садоводов

Наибольший ажиотаж вызвал инструмент 5-в-1 для маляра. Его функциональность оценили многие садоводы. Хоть он и создан для покраски, в саду этот инструмент используют для:

прополки и копания;

обрезки и резки;

рыхления, разметки, скребления скребков;

просеивания земли;

забивания чего-то вместо молотка.

Столовые приборы – новая жизнь на грядках

Еще одна неожиданная, но популярная категория – кухонные вилки, ножи и ложки. Они помогают:

пересаживать рассаду;

пропалывать сорняки в ограниченных пространствах;

смешивать удобрения;

зачерпывать или рыхлить почву.

Садоводы советуют использовать столовые приборы из секонд-хенда – так не жалко будет, если инструмент испортится.

Многие привычные вещи могут стать полезными в садоводстве / Фото Freepik

Художественный шпатель

Среди самых оригинальных идей – шпатель художника. Один из садоводов описал его как миниатюрную кельму, которая идеально подходит для работы с рассадой: и для извлечения из контейнера, и для посадки.

Нож для ламината – точность превыше всего

Другой любитель выращивания растений поделился, что нож для ламината стал для него незаменимым при точном удалении сорняков или обрезке небольших участков травы. Простой, но эффективный инструмент, который трудно заменить чем-то садовым.

Добавим, что независимо от того, какой инвентарь вы используете для работы с растениями, садовые инструменты следует правильно и регулярно чистить.