Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, кілька садівників поділилися своїми улюбленими інструментами, які зовсім не призначені для роботи в саду. Про несподівані предмети, які стали незамінними у догляді за рослинами, розповідаємо далі.

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Універсальний інструмент маляра – фаворит серед садівників

Найбільший ажіотаж викликав інструмент 5-в-1 для маляра. Його функціональність оцінили багато садівників. Хоч він і створений для фарбування, у саду цей інструмент використовують для:

прополювання та копання;

обрізки та різання;

розпушування, розмітки, шкребіння;

просіювання землі;

забивання чогось замість молотка.

Столові прибори – нове життя на грядках

Ще одна неочікувана, але популярна категорія – кухонні виделки, ножі та ложки. Вони допомагають:

пересаджувати розсаду;

прополювати бур’яни в обмежених просторах;

змішувати добрива;

зачерпувати або розпушувати ґрунт.

Садівники радять використовувати столові прибори з секонд-хенду – так не шкода буде, якщо інструмент зіпсується.

Багато звичних речей можуть стати корисними у садівництві / Фото Freepik

Художній шпатель

Серед найоригінальніших ідей – шпатель художника. Один із садівників описав його як мініатюрну кельму, яка ідеально підходить для роботи з розсадою: і для вилучення з контейнера, і для посадки.

Ніж для ламінату – точність понад усе

Інший любитель вирощування рослин поділився, що ніж для ламінату став для нього незамінним при точному видаленні бур’янів або обрізанні невеликих ділянок трави. Простий, але ефективний інструмент, який важко замінити чимось садовим.

Додамо, що незалежно від того, який інвентар ви використовуєте для роботи з рослинами, садові інструменти слід правильно та регулярно чистити.