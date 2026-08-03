Об этом мало кто знает: почему на прищепках два отверстия и как ими правильно пользоваться

Большинство людей даже не обращает внимания на маленькие отверстия в обычных прищепках для белья. Однако уже много лет в интернете обсуждают способ их использования.

Развешивание выстиранной одежды кажется простым делом, поэтому большинство делает это автоматически. Однако существуют разные способы закрепления вещей на сушилке, и один из них предполагает использование обоих отверстий в прищепке, об этом пишет Gazeta.pl.

Как использовать два отверстия в прищепке?

Обычно одежду перекидывают через прутья или веревку сушилки и зажимают прищепкой сверху. Это быстро, но на некоторых тканях могут оставаться заметные заломы или следы от прищепок.

Один из популярных способов сушки таков: маленьким отверстием прищепку цепляют за перекладину сушилки, а большим зажимают край одежды. Благодаря этому вещь не перегибается через перекладину, а висит ровно.

Считается, что так ткань лучше просыхает и меньше мнется. Однако результат зависит от материала, толщины ткани и условий сушки.

Как правильно вешать одежду на прищепках / Фото из открытых источников

Как правильно сушить разную одежду?

Футболки лучше закреплять за нижний край – тогда следы от прищепок будут менее заметны. Не рекомендуется закреплять их за плечи, поскольку ткань может растянуться.

Рубашки многие сушат на пластиковых вешалках, которые затем фиксируют прищепкой на сушилке. Это помогает избежать лишних складок. Если вешалки нет, рубашку лучше закрепить за нижний шов.

Брюки и джинсы часто сушат наизнанку, закрепляя их за пояс или штанины.

Платья и юбки желательно вешать в местах, где проходят швы, ведь они лучше выдерживают вес мокрой ткани.

Белье и носки рекомендуется закреплять за резинку или участки, усиленные швами. Это помогает снизить риск растяжения ткани во время сушки.