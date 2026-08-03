Розвішування випраного одягу здається простою справою, тому більшість робить це автоматично. Однак є різні способи закріплення речей на сушарці, і один із них передбачає використання обох отворів у прищіпці, про це пише Gazeta.pl.

Як використовувати два отвори в прищіпці?

Зазвичай одяг перекидають через прути або мотузку сушарки й затискають прищіпкою зверху. Це швидко, але на деяких тканинах можуть залишатися помітні заломи чи сліди від прищіпок.

Один із популярних способів сушіння такий: маленьким отвором прищіпку чіпляють за прут сушарки, а великим затискають край одягу. Завдяки цьому річ не перегинається через прут, а висить рівно.

Вважається, що так тканина краще просихає і менше мнеться. Однак результат залежить від матеріалу, товщини тканини та умов сушіння.

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Як правильно вішати одяг на прищіпках / Фото з відкритих джерел

Як правильно сушити різний одяг?

Футболки краще закріплювати за нижній край – тоді сліди від прищіпок будуть менш помітними. Не рекомендується чіпляти їх за плечі, оскільки тканина може розтягнутися.

Сорочки багато хто сушить на пластикових вішалках, які потім фіксує прищіпкою на сушарці. Це допомагає уникнути зайвих складок. Якщо вішалки немає, сорочку краще закріпити за нижній шов.

Штани та джинси часто сушать навиворіт, закріплюючи їх за пояс або штанини.

Сукні та спідниці бажано чіпляти в місцях, де проходять шви, адже вони краще витримують вагу мокрої тканини.

Білизну та шкарпетки рекомендують закріплювати за гумку або посилені швами ділянки. Це допомагає зменшити ризик розтягування тканини під час сушіння.