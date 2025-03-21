Очистите свой сад после зимы: 10 шагов к идеальному виду

Сажание цветов намного приятнее, чем прополка грядок. Однако некоторые работы в саду требуют больше усилий и являются необходимостью.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Beautiful, запущенность может быстро уничтожить привлекательность вашего двора и сада. Как этого избежать и очистить сад после зимы, рассказываем далее.

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Отремонтируйте или удалите поврежденные садовые постройки

Проверьте все элементы: заборы, решетки, обелиски. Если они в поврежденном состоянии, они могут портить общий вид. Отремонтируйте или замените их, чтобы немедленно улучшить эстетику вашего сада.

Боритесь с сорняками постепенно

Постоянная борьба с сорняками поможет сохранить порядок в вашем саду. Начните с наиболее критических зон, например, передней дорожки, и используйте мульчу для сохранения чистоты.

Установите ритм в дизайне

Организованный дизайн с ритмом и повторением цветов или растений придаст вашему саду гармонию и элегантность.

Обеспечьте окантовку клумб и дорожек

Глубокая окантовка поможет сохранить мульчу на месте и будет выглядеть завершенной.

Заполните пустоты мульчей или почвопокровными растениями

Не оставляйте голых мест в вашем саду, поскольку они могут выглядеть запущенно и способствовать эрозии.

Уборка в саду позволяет поддерживать его хорошее состояние / Фото Freepik

Поддерживайте контроль над виноградными лозами

Регулярная обрезка помогает виноградным лозам оставаться организованными и здоровыми.

Обрезайте многолетние растения весной

Сохраняйте многолетники в хорошем состоянии, обрезая их вовремя.

Очистите брусчатку и другие покрытия

Брусчатка должна оставаться чистой и обновленной, чтобы не выглядеть запущенно.

Удалите умирающие растения,

Вовремя заменяйте или удаляйте кусты и другие растения, умирающие, чтобы сохранить вид сада.

Удалите некоторые ветви

Удалите мертвые ветки, чтобы избежать угрозы безопасности и повысить общий вид участка.

Кстати, ранней весной также важно ранней весной также важно позаботиться и о газоне, убрав мусор, поливая его и избавляясь от сорняков.