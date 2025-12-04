Без сантехника: как с помощью неожиданного девайса прочистить слив

Засоренный слив – одна из тех бытовых проблем, которые долго не выдают себя, но в конце концов способны превратить обычный вечер в маленькую катастрофу. Застой воды и неприятный запах – первые "звоночки", указывающие, что со сливом что-то не так.

Хорошая новость в том, что решить проблему можно проще, чем кажется. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как работает этот метод и почему он эффективен?

Пылесос для влажной/сухой уборки имеет мощность, которая часто превышает силу всасывания вантуза. Благодаря этому он способен "затянуть" засоры значительно глубже, чем можно добраться вручную или химикатами.

В отличие от агрессивных средств, этот метод:

не вредит трубам,

не вызывает коррозию,

не создает токсичных испарений,

является щадящим для кожи и глаз.

Как прочистить слив пылесосом?

Подготовьте рабочую зону. Очистите раковину, снимите пробку, заберите воду. Слив должен быть открытым и доступным. Подключите пылесос. Используйте только заземленную розетку. Защитите корпус и электронику от попадания воды. Возьмите узкую насадку, обмотайте ее влажной тканью – это обеспечит герметичность во время работы. Приложите насадку к сливу. Держите плотно, без движений и перекосов. Включите режим жидкостного всасывания и максимальную мощность. Если раздастся характерное бульканье или "хлебание" – засор сдвинулся. Повторите при необходимости.

Если эффекта нет сразу, попробуйте 2 – 3 подхода. После очистки пропустите через слив горячую воду и проверьте, нет ли утечек. Этот метод подходит для большинства бытовых засоров (волосы, жир, остатки мыла).

Как с помощью неожиданного девайса прочистить слив / Unsplash

Как избавиться от неприятного запаха из раковины?

Newsweek отмечает: если из раковины уже чувствуется неприятный запах, не спешите покупать агрессивную "химию". Есть простые натуральные способы, которые помогут быстро устранить проблему:

Сода + уксус

Насыпьте в слив 3 – 4 столовые ложки пищевой соды, а затем залейте половину стакана уксуса. Оставьте смесь на 10 – 15 минут, а затем промойте горячей водой. Такая реакция расщепляет остатки жира и убирает бактерии.

Соль и горячая вода

Если запах не сильный, достаточно насыпать ложку соли и залить литром кипятка. Это дезинфицирует и смывает легкие отложения.

