Будет работать, как новый: как продлить срок службы холодильника

Холодильник – бытовая техника, без которой невозможно представить свою жизнь. Естественно, каждый хочет, чтобы устройство работало как можно дольше и при этом не нуждалось в ремонте.

Впрочем, для этого необходимо приложить немного усилий и вовремя обслуживать холодильник. Как продлить срок службы техники – рассказывает 24 Канал.

Интересно Индукционная или электрическая: в чем разница и какую плиту лучше выбрать

Сколько лет может работать холодильник

Обычно, холодильник может прослужить не менее 10 лет. Если есть встроенная морозильная камера, то срок службы – минимум 13 лет. Однако надлежащий уход и меры предосторожности могут продлить срок службы техники. В то же время несоблюдение правил эксплуатации может навредить, и холодильник выйдет из строя.

Холодильник следует обновлять тогда, когда возникают постоянные проблемы с поддержанием стабильной температуры или техника постоянно ломается. В таких случаях ремонт будет очень дорогим и, возможно, целесообразнее приобрести нового незаменимого помощника.

Как продлить срок службы холодильника

Холодильник является самым "трудолюбивым" прибором в доме, ведь он работает круглосуточно и не имеет выходных. Поэтому, такая техника требует соблюдения правил эксплуатации, а также своевременного обслуживания.

Так, соблюдение простых советов может продлить срок службы холодильника. Во-первых, следите, чтобы холодильник был чистым не только внутри, но и снаружи. Так, змеевики конденсатора помогают поддерживать температуру внутри. Иногда они могут накапливать много пыли, поэтому следует иногда убирать его. Отсутствие пыли уменьшает нагрузку на конденсатор, и в конце концов – срок службы будет продлен.



Как продлить срок службы холодильника / Фото Freepik

Во-вторых, холодильник не должен быть пустым. Дело в том, что заполненный холодильник имеет меньше воздуха для охлаждения, а потому не нужно работать так тяжело, как полупустой. В то же время важно не перегружать технику и не "забивать" ее продуктами на максимум.

В-третьих, не следует блокировать вентиляционные отверстия. Поток воздуха очень важен для бесперебойной работы холодильника, и вентиляционные отверстия внутри прибора играют ключевую роль в поддержании воздушного потока, поэтому убедитесь, что вы не закрываете их продуктами или картонными коробками от напитков.

Также следует поддерживать в чистоте дверные уплотнители. Именно они удерживают прохладный воздух внутри и не пропускают тепло. Любой разрыв в этом уплотнителе, вызванный остатками пищи или жидкостью, будет означать, что холодильнику придется работать больше, чтобы поддерживать нужную температуру воздуха внутри.



Холодильник должен быть чистым / Фото Freepik

Одно из главных правил – холодильник надо держать как можно дальше от источников тепла (духовка, газовая плита, посудомоечная машина) и прямых солнечных лучей. Дело в том, что такой контакт заставит компрессор холодильника работать на повышенной скорости. Однако перегрузка сокращает срок службы техники.

Ну и, конечно, следует регулярно проводить техническое обслуживание. Очистка катушек, замена уплотнителей, обновление фреона никогда не будут лишними и точно продлят срок службы холодильника.