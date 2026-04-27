Как проверить, что ваш холодильник работает как следует: простой трюк

В теплое время года нагрузка на холодильник значительно возрастает, а вместе с этим повышается риск незаметных неисправностей. Даже незначительные проблемы могут привести к потере холода, из-за чего продукты быстрее портятся и появляются неприятные запахи.

Специалисты Express советуют регулярно проверять работу техники, ведь одна из самых распространенных проблем – нарушение герметичности дверцы.

Как проверить, работает ли ваш холодильник исправно?

Чтобы понять, хорошо ли работает холодильник, достаточно выполнить простой тест:

зажмите полоску пищевой пленки или бумаги дверцей дверцы;

закройте холодильник;

попробуйте вытащить ее.

Если полоска легко выскальзывает – это сигнал, что уплотнитель не прилегает плотно, и холод выходит наружу.

Почему это важно?

Поврежденный или изношенный уплотнитель нарушает герметичность холодильника, из-за чего внутрь постоянно попадает теплый воздух. Это может быть почти незаметно, но со временем существенно влияет на работу техники и качество хранения продуктов. В результате возникают следующие проблемы:

температура становится нестабильной – холодильник не может поддерживать постоянный холод, из-за чего разные зоны охлаждаются неравномерно;

– холодильник не может поддерживать постоянный холод, из-за чего разные зоны охлаждаются неравномерно; продукты быстрее портятся – даже незначительное повышение температуры сокращает срок хранения молочных изделий, мяса и готовых блюд;

– даже незначительное повышение температуры сокращает срок хранения молочных изделий, мяса и готовых блюд; появляются посторонние запахи – из-за перепадов температуры и влажности активнее развиваются бактерии;

– из-за перепадов температуры и влажности активнее развиваются бактерии; возрастает потребление электроэнергии – холодильник вынужден работать интенсивнее, чтобы компенсировать потерю холода;

– холодильник вынужден работать интенсивнее, чтобы компенсировать потерю холода; увеличивается нагрузка на компрессор – это может привести к более быстрому износу техники и дорогостоящему ремонту.

Именно поэтому даже незначительные проблемы с уплотнителем не стоит игнорировать. В случае обнаружения дефектов лучше проверить, плотно ли закрывается дверца, очистить резинку от грязи или, при необходимости, заменить ее. Это простое решение поможет продлить срок службы холодильника и сохранить продукты свежими.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, оптимальная температура в холодильнике должна составлять от +2 до +5 градусов, а в морозильной камере – примерно -18 градусов. Если показатели отклоняются, это может свидетельствовать о неисправности или неправильной настройке.



Как проверить, работает ли ваш холодильник исправно / Фото Pexels

Какие признаки указывают на то, что холодильник стоит заменить?

