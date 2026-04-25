Вместо дорогих средств люди советуют использовать обычные салфетки для сушильной машины. Об этом пишет Express.

Смотрите также Набирает обороты новый тренд: как легко навести порядок в кухонных ящиках

Как убрать пыль на плинтусе?

Они имеют антистатическое покрытие, которое уменьшает притягивание пыли к поверхностям. Достаточно просто протереть ими плинтусы – и пыль оседает намного медленнее.

Дополнительный бонус – приятный запах в комнате.

Салфетки для сушильной машины не полностью убирают пыль, но значительно уменьшают ее накопление, поэтому уборку приходится делать реже.

Также некоторые люди советуют использовать смесь воды и кондиционера для белья, но другие предостерегают от этого способа из-за химических компонентов, особенно если в доме есть дети или животные.

Пыль на плинтусах будет собираться медленнее, если их протирать салфетками для сушильной машины / Фото Pinterest

Как часто в месяц надо очищать плинтусы

Специалисты говорят, что плинтусы стоит мыть примерно раз в месяц. Если в доме есть дети, животные или много движения – лучше делать это даже дважды в месяц. Об этом пишет The Spruce.

Многие игнорируют плинтусы, потому что их не очень видно и к ним нужно наклоняться.

Но профессиональные уборщики отмечают: грязь на них накапливается быстрее, чем кажется. Пыль, жир и мусор с пола легко оседают вдоль стен, а при уборке еще и разносятся по комнате.

Регулярное мытье плинтусов делает дом не только опрятным на вид, но и помогает улучшить качество воздуха.

Для очистки советуют не только пылесосить, но и протирать их влажной тряпкой.

В кухне и возле мусорника плинтусы загрязняются быстрее, поэтому там нужна более тщательная уборка.

Есть простой лайфхак: вместо того чтобы постоянно наклоняться, можно обернуть микрофибровую тряпку вокруг швабры и закрепить ее – так легче мыть плинтусы стоя.

Как заставить краны в ванной блестеть благодаря обычному фрукту?