Вместо дорогих средств люди советуют использовать обычные салфетки для сушильной машины. Об этом пишет Express.
Как убрать пыль на плинтусе?
Они имеют антистатическое покрытие, которое уменьшает притягивание пыли к поверхностям. Достаточно просто протереть ими плинтусы – и пыль оседает намного медленнее.
Дополнительный бонус – приятный запах в комнате.
Салфетки для сушильной машины не полностью убирают пыль, но значительно уменьшают ее накопление, поэтому уборку приходится делать реже.
Также некоторые люди советуют использовать смесь воды и кондиционера для белья, но другие предостерегают от этого способа из-за химических компонентов, особенно если в доме есть дети или животные.
Пыль на плинтусах будет собираться медленнее, если их протирать салфетками для сушильной машины
Как часто в месяц надо очищать плинтусы
Специалисты говорят, что плинтусы стоит мыть примерно раз в месяц. Если в доме есть дети, животные или много движения – лучше делать это даже дважды в месяц. Об этом пишет The Spruce.
Многие игнорируют плинтусы, потому что их не очень видно и к ним нужно наклоняться.
Но профессиональные уборщики отмечают: грязь на них накапливается быстрее, чем кажется. Пыль, жир и мусор с пола легко оседают вдоль стен, а при уборке еще и разносятся по комнате.
Регулярное мытье плинтусов делает дом не только опрятным на вид, но и помогает улучшить качество воздуха.
Для очистки советуют не только пылесосить, но и протирать их влажной тряпкой.
В кухне и возле мусорника плинтусы загрязняются быстрее, поэтому там нужна более тщательная уборка.
Есть простой лайфхак: вместо того чтобы постоянно наклоняться, можно обернуть микрофибровую тряпку вокруг швабры и закрепить ее – так легче мыть плинтусы стоя.
Как заставить краны в ванной блестеть благодаря обычному фрукту?
Известковый налет на кранах появляется из-за жесткой воды и не только портит вид, но и со временем может вредить сантехнике.
Простой способ его убрать – обычный лимон. Лимонная кислота хорошо растворяет отложения.
Достаточно протереть кран тканью, смоченной лимонным соком, или обернуть его и оставить примерно на час.
После этого налет легко снимается, а кран становится блестящим. Если загрязнение сильное, половинку лимона можно просто надеть на носик крана и оставить на несколько часов или на ночь, а затем смыть. При необходимости процедуру можно повторить.