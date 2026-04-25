Замість дорогих засобів люди радять використовувати звичайні серветки для сушильної машини. Про це пише Express.

Як прибрати пил на плінтусі?

Вони мають антистатичне покриття, яке зменшує притягування пилу до поверхонь. Достатньо просто протерти ними плінтуси – і пил осідає набагато повільніше.

Додатковий бонус – приємний запах у кімнаті.

Серветки для сушильної машини не повністю прибирають пил, але значно зменшують його накопичення, тож прибирання доводиться робити рідше.

Також деякі люди радять використовувати суміш води та кондиціонера для білизни, але інші застерігають від цього способу через хімічні компоненти, особливо якщо в домі є діти або тварини.

Пил на плінтусах збиратиметься повільніше, якщо їх протирати серветками для сушильної машини / Фото Pinterest

Як часто на місяць треба очищати плінтуси

Фахівці кажуть, що плінтуси варто мити приблизно раз на місяць. Якщо в домі є діти, тварини або багато руху – краще робити це навіть двічі на місяць. Про це пише The Spruce.

Багато хто ігнорує плінтуси, бо їх не дуже видно і до них потрібно нахилятися.

Але професійні прибиральники наголошують: бруд на них накопичується швидше, ніж здається. Пил, жир і сміття з підлоги легко осідають уздовж стін, а при прибиранні ще й розносяться по кімнаті.

Регулярне миття плінтусів робить дім не тільки охайнішим на вигляд, а й допомагає покращити якість повітря.

Для очищення радять не лише пилососити, а й протирати їх вологою ганчіркою.

У кухні та біля смітника плінтуси забруднюються найшвидше, тому там потрібне більш ретельне прибирання.

Є простий лайфхак: замість того щоб постійно нахилятися, можна обгорнути мікрофіброву ганчірку навколо швабри і закріпити її – так легше мити плінтуси стоячи.

