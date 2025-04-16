Как правильно разжигать костер: пошаговая инструкция и советы по безопасности

Разжечь костер – это не просто романтика вечера на природе. Это полезный навык, который может пригодиться в быту, кемпинге, а иногда даже в чрезвычайной ситуации.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, важно не только уметь зажечь огонь, но и знать, как сделать это безопасно, сохраняя контроль над пламенем и не подвергая себя и окружающую среду опасности. Какие советы здесь лучше учесть, рассказываем далее.

Также интересно Об этом должен знать каждый: что поможет уберечь сад от пожара

Что нужно для разжигания огня

Для безопасного и эффективного разведения огня понадобится минимальный набор инструментов и материалов: зажигалка или спички, трут (сухая трава или кора), сухие ветки, тонкие палочки, дрова, кочерга или длинная палка, ведро воды или огнетушитель, лопата.

7 шагов к успешному костру

Подготовьте трут.

Трут – это легковоспламеняющийся материал, что первым начинает гореть. Его можно купить или найти самостоятельно: сухая трава, измельченная кора, ворс из сушилки, картонные коробки или бумажные стаканчики – все это подойдет.

Добавьте сырье для растопки.

Это мелкие сухие ветки, которые продолжают горение после трута. Не стоит использовать сосновые шишки, листья или мусор – они сильно дымят и могут поднять искры.

Постройте конструкцию для огня.

Огонь нуждается в кислороде, поэтому правильно сложенные дрова – залог эффективного горения. Одним из эффективных решений будет положить трут в центре, а вокруг него соорудить "домик" из дров.

С огнем важно быть осторожными / Фото Freepik

Зажгите трут.

Используйте спички или зажигалку и поджигайте трут с нескольких сторон для равномерного разгорания.

Поддерживайте огонь.

Перемещайте сухие ветки кочергой, добавляйте дрова по мере необходимости. Следите, чтобы пламя не выходило за пределы определенной территории.

Безопасно потушите костер.

Лучше всего – дать огню сгореть естественным образом. Если нужно быстрее – медленно выливайте воду на огонь, постоянно перемешивая угли лопатой. Повторяйте, пока не исчезнет пар, тепло и характерное шипение.

Очистите костер.

Когда пепел остынет, соберите его и утилизируйте. Или используйте в саду – древесная зола может стать удобрением.

Что еще следует учесть

Разжигание огня – это навык, который требует внимания, подготовки и ответственности.

Так, учитывайте, что в ветреную или дождливую погоду от идеи костра лучше отказаться.

Также помните, что никогда нельзя оставлять огонь без присмотра или использовать для костра бензин или легковоспламеняющиеся химикаты – это опасно.

Кстати, чтобы костер был максимально безопасным, лучше всего своими руками сделать уличную чашу для огня.