Как правильно разжигать костер: пошаговая инструкция и советы по безопасности
- Разжигание огня требует минимального набора инструментов, таких как зажигалка, трут, сухие ветки, дрова, ведро воды или огнетушитель.
- Процесс включает подготовку трута, добавление сырья для разжигания, построение конструкции для огня, зажигание трута, поддержание огня, безопасное потушение и очистка костра.
Разжечь костер – это не просто романтика вечера на природе. Это полезный навык, который может пригодиться в быту, кемпинге, а иногда даже в чрезвычайной ситуации.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, важно не только уметь зажечь огонь, но и знать, как сделать это безопасно, сохраняя контроль над пламенем и не подвергая себя и окружающую среду опасности. Какие советы здесь лучше учесть, рассказываем далее.
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Что нужно для разжигания огня
Для безопасного и эффективного разведения огня понадобится минимальный набор инструментов и материалов: зажигалка или спички, трут (сухая трава или кора), сухие ветки, тонкие палочки, дрова, кочерга или длинная палка, ведро воды или огнетушитель, лопата.
7 шагов к успешному костру
Подготовьте трут.
Трут – это легковоспламеняющийся материал, что первым начинает гореть. Его можно купить или найти самостоятельно: сухая трава, измельченная кора, ворс из сушилки, картонные коробки или бумажные стаканчики – все это подойдет.
Добавьте сырье для растопки.
Это мелкие сухие ветки, которые продолжают горение после трута. Не стоит использовать сосновые шишки, листья или мусор – они сильно дымят и могут поднять искры.
Постройте конструкцию для огня.
Огонь нуждается в кислороде, поэтому правильно сложенные дрова – залог эффективного горения. Одним из эффективных решений будет положить трут в центре, а вокруг него соорудить "домик" из дров.
Зажгите трут.
Используйте спички или зажигалку и поджигайте трут с нескольких сторон для равномерного разгорания.
Поддерживайте огонь.
Перемещайте сухие ветки кочергой, добавляйте дрова по мере необходимости. Следите, чтобы пламя не выходило за пределы определенной территории.
Безопасно потушите костер.
Лучше всего – дать огню сгореть естественным образом. Если нужно быстрее – медленно выливайте воду на огонь, постоянно перемешивая угли лопатой. Повторяйте, пока не исчезнет пар, тепло и характерное шипение.
Очистите костер.
Когда пепел остынет, соберите его и утилизируйте. Или используйте в саду – древесная зола может стать удобрением.
Что еще следует учесть
Разжигание огня – это навык, который требует внимания, подготовки и ответственности.
Так, учитывайте, что в ветреную или дождливую погоду от идеи костра лучше отказаться.
Также помните, что никогда нельзя оставлять огонь без присмотра или использовать для костра бензин или легковоспламеняющиеся химикаты – это опасно.
Кстати, чтобы костер был максимально безопасным, лучше всего своими руками сделать уличную чашу для огня.