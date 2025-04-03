Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, чтобы избежать трагических случаев из-за огня, важно, чтобы все владельцы домов принимали меры для защиты своих домов и ландшафтов. Что для этого можно сделать, рассказываем далее.

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Как развивается пожар

Чтобы эффективно подготовиться, необходимо понимать, как распространяется огонь. Основную опасность представляют горячие угольки, которые могут переноситься ветром более чем на километр и оставаться достаточно горячими, чтобы вызвать возгорание.

Летние пожары также распространяются благодаря наличию топлива в виде сухой растительности. Кроме этого, особенно опасны так называемые "топливные лестницы" – растительность, которая помогает огню подниматься от земли до верхних ярусов деревьев или зданий.

Создание оборонительного пространства

Один из важнейших шагов для защиты дома – создание буферной зоны, которая предотвратит распространение огня. Она делится на три основные зоны:

Зона 0 (до 1,5 метра от здания): должна быть полностью свободной от горючих материалов, таких как сухая трава, древесина, листья. Замените органическую мульчу на камень или минеральный грунт.

Зона 1 (1,5 – 9 метров): минимизируйте количество деревьев и кустов, размещая их так, чтобы между ними не было сплошного горючего покрова.

Зона 2 (9 – 30 метров): прореживайте деревья, оставляя достаточно пространства между кронами, чтобы в случае возгорания огонь не распространялся дальше.

Выбор правильных растений

Местные растения, адаптированы к климатическим условиям региона, менее подвержены горению, чем инвазивные виды. Следует избегать растений с высоким содержанием масел и смол, таких как можжевельник, который пожарные называют "маленькими зелеными газовыми баллончиками". Вместо этого отдавайте предпочтение растениям с высоким содержанием влаги и низкой воспламеняемостью.

Огнеупорный сад: смотрите видео

Уход за ландшафтом

Кроме правильного выбора растений, важно регулярно ухаживать за садом:

Удаляйте сухие листья и другой мусор.

Обрезайте нижние ветви деревьев на высоту не менее 2 – 3 метра от земли, чтобы избежать образования "топливных лестниц".

Поддерживайте растения орошенными, чтобы уменьшить вероятность их возгорания.

Материалы, предотвращающие возгорание

Кроме растительности, огонь могут поддерживать и строительные материалы. Деревянные заборы, настилы и беседки следует заменять на негорючие материалы, такие как металл или цемент. Если нет возможности полностью заменить деревянные конструкции, стоит размещать их на расстоянии не менее 1,5 метра от дома.

Регулярная уборка

Чтобы минимизировать риск пожара, необходимо регулярно очищать территорию от сухих листьев и мусора, а также следить за чистотой водосточных желобов.

Добавим, что спровоцировать пожар могут даже элементарные вещи. Поэтому важно соблюдать правила обращения с огнем и заранее заботиться о собственной безопасности.