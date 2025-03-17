Чтобы мебель не пострадала: как сделать царапалку для кота своими руками

Если у вас есть кот, вы точно знаете, насколько важно иметь хорошую когтеточку, чтобы сохранить мебель в безопасности. Однако вместо того чтобы покупать дорогую когтеточку, ее можно легко сделать своими руками из подручных материалов.

Как из простого картона создать удобную и бюджетную царапалку, которую ваш любимец точно оценит, рассказывает 24 Канал.

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Как сделать когтеточку из картона

Все, что понадобится для этого проекта, – это несколько картонных коробок и клей.

Коробки следует разрезать на полоски, которые будут одинаковыми по ширине. Количество полосок можно регулировать самостоятельно, в зависимости от желаемого размера когтеточки.

Как сделать когтеточку своими руками: смотрите видео

Далее их следует скручивать, формируя круг или иную форму, и склеивая между собой клеем. Продолжать этот процесс можно до тех пор, пока вы не получите царапалку, что удовлетворит вас.

После этого остается только познакомить своего любимца с новым аксессуаром и установить царапалку в удобном для котика месте, чтобы он мог свободно точить когти, когда захочет.

Кстати, сделать своими руками можно не только когтеточку. Также старый плед можно легко превратить в лежак для четверолапого друга.