Сохранит конфиденциальность: как сделать эффект матового стекла своими руками

Потребность в приватности важна для любого жилья, независимо от того, это квартира, кондоминиум или частный дом. Часто соседние здания находятся очень близко друг к другу, поэтому приходится защищаться от любопытных взглядов соседей.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, одним из популярных методов обеспечения конфиденциальности является использование специальной оконной пленки, но существует еще один креативный способ – применение аэрозольной краски для стекла, что помогает создать эффект матовости. Какие нюансы стоит учесть перед тем, как выбирать краску, рассказываем далее.

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Что нужно знать об использовании краски для матового стекла

Краска-спрей для стекла придает ему эффект матовости, делая его непрозрачным. Это бюджетный вариант для тех, кто хочет скрыть внутреннее пространство от посторонних глаз, сохраняя при этом естественное освещение. Однако этот метод имеет определенные ограничения:

Краску можно наносить только на внутреннюю часть стекла.

Работа с распылителем требует хорошей вентиляции помещения.

Матовое покрытие не является постоянным и может быть случайно повреждено или соскоблено.

Удаление краски – длительный процесс, который требует использования ацетона и скребка.

Приватность важна не только внутри дома. Чтобы обеспечить себе конфиденциальность еще и снаружи помещения, можно бюджетно улучшить свою металлическую ограду.

Как правильно нанести краску-спрей

Если вы все же решили попробовать, подготовьте окно – очистите стекло от пыли и грязи с помощью воды с мылом.

Далее защитите окружающие поверхности – закройте подоконники и рамы пленкой или бумагой, во избежание загрязнения краской.

Кроме того, не забудьте обеспечить вентиляцию – откройте окна, включите вытяжку и используйте защитную маску.

Как сделать окно матовым: смотрите видео

Теперь нанесите краску. Делайте это равномерно, распылите первый слой, дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй.

После этого подождите на высыхание, следуя инструкции производителя. Вам понадобится не менее 10 минут для полного высыхания.

Подходит ли этот метод для арендаторов

Арендаторам следует быть осторожными, ведь краску может быть сложно удалить. Для ее снятия понадобятся ацетон, лезвие бритвы или скребок для краски, а процесс займет много времени.

Кроме того, перед нанесением такого покрытия стоит ознакомиться с условиями договора аренды и проконсультироваться с владельцем жилья.

Если же этот метод вам кажется слишком рискованным, рассмотрите альтернативные варианты, например, использование специальной пленки для окон, которая создает эффект матового стекла, легко снимается и не оставляет следов. Это особенно удобно для арендаторов, которые не хотят рисковать повреждением окон.