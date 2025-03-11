Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, одним із популярних методів забезпечення конфіденційності є використання спеціальної віконної плівки, але існує ще один креативний спосіб – застосування аерозольної фарби для скла, що допомагає створити ефект матовості. Які нюанси варто врахувати перед тим, як обирати фарбу, розповідаємо далі.

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Що потрібно знати про використання фарби для матового скла

Фарба-спрей для скла надає йому ефекту матовості, роблячи його непрозорим. Це бюджетний варіант для тих, хто хоче приховати внутрішній простір від сторонніх очей, зберігаючи при цьому природне освітлення. Однак цей метод має певні обмеження:

Фарбу можна наносити лише на внутрішню частину скла.

Робота із розпилювачем потребує хорошої вентиляції приміщення.

Матове покриття не є постійним і може бути випадково пошкоджене або зішкрябане.

Видалення фарби – тривалий процес, який вимагає використання ацетону та скребка.

Приватність важлива не лише всередині будинку. Щоб забезпечити собі конфіденційність ще й ззовні помешкання, можна бюджетно покращити свою металеву огорожу.

Як правильно нанести фарбу-спрей

Якщо ви все ж вирішили спробувати, підготуйте вікно – очистьте скло від пилу та бруду за допомогою води з милом.

Далі захистіть навколишні поверхні – закрийте підвіконня та рами плівкою або папером, щоб уникнути забруднення фарбою.

Крім того, не забудьте забезпечити вентиляцію – відкрийте вікна, увімкніть витяжку і використовуйте захисну маску.

Як зробити вікно матовим: дивіться відео

Тепер нанесіть фарбу. Робіть це рівномірно, розпиліть перший шар, дайте йому висохнути, а потім нанесіть другий.

Після цього зачекайте на висихання, слідуючи інструкції виробника. Вам знадобиться щонайменше 10 хвилин для повного висихання.

Чи підходить цей метод для орендарів

Орендарям слід бути обережними, адже фарбу може бути складно видалити. Для її зняття знадобляться ацетон, лезо бритви або скребок для фарби, а процес займе багато часу.

Крім того, перед нанесенням такого покриття варто ознайомитися з умовами договору оренди та проконсультуватися з власником житла.

Якщо ж цей метод вам видається надто ризикованим, розгляньте альтернативні варіанти, наприклад, використання спеціальної плівки для вікон, яка створює ефект матового скла, легко знімається та не залишає слідів. Це особливо зручно для орендарів, які не хочуть ризикувати пошкодженням вікон.