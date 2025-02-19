Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо ви шукаєте доступний спосіб приховати свою ділянку від цікавих поглядів, варто розглянути захисні покриття. Що це таке та як ними скористатися, розповідаємо далі.

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Що таке захисне покриття

Захисне покриття, яке також називають екраном або тканиною для огорожі, є гнучким текстильним матеріалом, що зазвичай виготовляється з поліетилену високої щільності або вінілу.

Воно допомагає створити бар’єр між вашим подвір’ям і зовнішнім середовищем, а також слугує бюджетним варіантом для підвищення конфіденційності.

Як обрати захисний екран для своєї огорожі

Захисні екрани бувають різних кольорів і розмірів, а також мають захист від атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання.

Як виглядає захисний екран: дивіться відео

Перед тим як придбати екран, необхідно:

Точно виміряти розміри огорожі, щоб не купити полотно занадто малого розміру.

Врахувати можливі недоліки: тканина може бути напівпрозорою, вигорати на сонці або втрачати зовнішній вигляд через погодні умови.

Як закріпити захисне покриття на металевій огорожі

Щоб закріпити екран, почніть з верхнього правого кута огорожі. Закріпіть кінець екрана до бічної рейки за допомогою кабельних стяжок. Повторіть процедуру для верхньої та нижньої частини огорожі.

Якщо потрібно збільшити висоту огорожі, можна прикріпити Т-подібні стовпи до верхньої частини конструкції та закріпити екран на них. Також можна використовувати альтернативні матеріали, наприклад водонепроникні зовнішні килими з трендовими кольорами та візерунками чи поліетиленові тенти, які не пропускають повітря.