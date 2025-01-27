Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, попри бюджетне рішення його недоліки змушують багатьох власників шукати альтернативи. Чим можна замінити огорожу з дротів, розповідаємо далі.

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Чим замінити огорожу з металевої сітки

Рабиця – це огорожа, зазвичай виготовлена з залізних дротів, скручених між собою зигзагоподібно так, щоб лишати між ними значний простір. Це один із найдоступніших матеріалів для паркану, який, втім, має кілька значних недоліків.

Зокрема, сітка не додає привабливості ділянці й може знизити її ринкову вартість, а також вона не забезпечує достатнього захисту від сторонніх поглядів. Крім того, хоча рабиця довговічна, вона схильна до іржі, якщо не проводити регулярне обслуговування, що теж не додає їй естетичності.

Хорошою альтернативою такому паркану може стати вінілова огорожа. Вона також коштує не надто дорого, але має кілька переваг:

Привабливий вигляд. Вінілові огорожі можуть покращити зовнішній вигляд ділянки та підвищити її ринкову цінність.

Міцність і довговічність. Такі паркани витримують до 20 років, стійкі до суворих погодних умов і не потребують складного догляду.

Конфіденційність. Завдяки суцільним панелям вініл забезпечує захист від сторонніх очей.

Вінілова огорожа є бюджетною та довговічною / Фото Freepik

Водночас ще однією альтернативою може виявитися бамбук. Це екологічно чистий, універсальний і доступний матеріал, що підходить для створення огорож у садах чи внутрішніх двориках. Він точно виглядатиме вишукано, але разом з тим потребуватиме й догляду. Так, бамбук чутливий до погодних умов, гниття, тріщин і шкідників, тож потребує регулярного герметизування та обробки водонепроникними засобами.

Тим часом іншим варіантом може бути звичайне дерево. Дерев'яні панелі не стануть завеликим навантаженням для гаманця, але стильно доповнять сад. Єдине, що тут варто враховувати, – це те, що вони вимагають частого догляду, очищення та швидкого ремонту. Такі паркани менш довговічні та можуть тріскатися чи гнити через вплив погодних умов.

Який матеріал обрати замість рабиці

Хоча рабиця залишається найдешевшим варіантом, вона не підходить для тих, хто прагне зробити свій двір комфортним і стильним.

Якщо вам потрібен недорогий, але довговічний і естетичний паркан, вінілові огорожі є оптимальним вибором. Вони забезпечують баланс між ціною, міцністю та привабливістю.

Натомість для специфічних дизайнерських ідей можна розглянути бамбук чи дерево, але тут слід враховувати їхню чутливість до зовнішніх факторів та потребу в догляді.