Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, більшість людей надають перевагу встановленню паркана в теплу пору року – навесні або влітку. Однак зимове встановлення може бути не лише практичним, але й економічно вигідним рішенням. Чому зима є ідеальним часом для реалізації цього проєкту, розповідаємо далі.

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Переваги зимового встановлення огорожі

Зимовий період часто є "мертвим сезоном" для підрядників. Це означає, що фахівці мають більше вільного часу і можуть швидше виконати замовлення. Крім того, через зменшення попиту на матеріали та послуги в цей час, є шанс отримати вигідніші умови або знижки.

Крім того, процес встановлення огорожі може займати від двох до чотирьох днів залежно від розмірів території. У зимовий період є менше перешкод у вигляді густої рослинності. Багато трав та кущів перебувають у стані спокою або повністю відмирають, що значно полегшує роботу підрядникам.

Водночас, встановивши огорожу взимку, ви також зможете навесні сконцентруватися на озелененні. Планування ландшафту стане простішим, адже огорожа вже буде врахована у вашому дизайні.

Що слід врахувати під час встановлення паркану взимку

Зима – чудовий час для визначення оптимального матеріалу для огорожі. Деякі з них краще витримують низькі температури та цикли замерзання-відтавання. Наприклад, розглянути можна такі:

  • Вініл. Це ідеальний варіант для холодного клімату. Він стійкий до морозів і легко монтується.

  • Композитні матеріали. Вони поєднують пластик та деревину. Цей матеріал є довговічним та стійким до вітру чи холоду.

  • Металеві огорожі. Зокрема варто звернути увагу на оцинковану сталь або алюміній, які добре переносять зиму.

  • Дерев’яні огорожі. Їх варто використовувати обережно. Якщо ви все ж обираєте дерево, рекомендується встановлювати металеві стовпи для більшої стабільності.

На додачу ж до правильного вибору матеріалу, у холодний сезон також слід враховувати, що земля може бути мерзлою, що ускладнюватиме монтаж. Відтак важливо правильно підготувати інструменти та техніку.