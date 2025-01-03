Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, більшість людей надають перевагу встановленню паркана в теплу пору року – навесні або влітку. Однак зимове встановлення може бути не лише практичним, але й економічно вигідним рішенням. Чому зима є ідеальним часом для реалізації цього проєкту, розповідаємо далі.

До теми Буде як нова: лайфхак, що допоможе до блиску вимити вінілову огорожу

Переваги зимового встановлення огорожі

Зимовий період часто є "мертвим сезоном" для підрядників. Це означає, що фахівці мають більше вільного часу і можуть швидше виконати замовлення. Крім того, через зменшення попиту на матеріали та послуги в цей час, є шанс отримати вигідніші умови або знижки.

Крім того, процес встановлення огорожі може займати від двох до чотирьох днів залежно від розмірів території. У зимовий період є менше перешкод у вигляді густої рослинності. Багато трав та кущів перебувають у стані спокою або повністю відмирають, що значно полегшує роботу підрядникам.

Водночас, встановивши огорожу взимку, ви також зможете навесні сконцентруватися на озелененні. Планування ландшафту стане простішим, адже огорожа вже буде врахована у вашому дизайні.

Що слід врахувати під час встановлення паркану взимку

Зима – чудовий час для визначення оптимального матеріалу для огорожі. Деякі з них краще витримують низькі температури та цикли замерзання-відтавання. Наприклад, розглянути можна такі:

Вініл. Це ідеальний варіант для холодного клімату. Він стійкий до морозів і легко монтується.

Композитні матеріали. Вони поєднують пластик та деревину. Цей матеріал є довговічним та стійким до вітру чи холоду.

Металеві огорожі. Зокрема варто звернути увагу на оцинковану сталь або алюміній, які добре переносять зиму.

Дерев’яні огорожі. Їх варто використовувати обережно. Якщо ви все ж обираєте дерево, рекомендується встановлювати металеві стовпи для більшої стабільності.

На додачу ж до правильного вибору матеріалу, у холодний сезон також слід враховувати, що земля може бути мерзлою, що ускладнюватиме монтаж. Відтак важливо правильно підготувати інструменти та техніку.