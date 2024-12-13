Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, регулярний догляд для такої огорожі необхідний, але наймати професіоналів для очищення може бути дорого. Як натомість самотужки за допомогою оцту вимити вініловий паркан, розповідаємо далі.

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Як вимити паркан за допомогою оцту

Вінілові огорожі виготовляються з ПВХ (полівінілхлориду), що захищений від ультрафіолетового випромінювання спеціальними добавками. Однак забруднення, такі як цвіль чи пил, можуть все одно накопичуватися на таких парканах, псуючи їхній зовнішній вигляд і скорочують термін служби.

На допомогу тут може прийти не тільки професійне миття, а ще й оцет – універсальний засіб, який ефективно видаляє забруднення, не пошкоджуючи поверхню. Його природна кислотність дозволяє розчиняти бруд, не викликаючи корозії та не завдаючи шкоди матеріалам. Крім того, він стає ідеальним рішенням для вінілових поверхонь завдяки своїй доступності та екологічності.

Загалом, щоб очистити паркан оцтом, спершу слід підготувати розчин. Змішайте одну частину оцту з вісьмома частинами води.

Тепер готовий розчин можна розпилити на забруднені ділянки огорожі. Краще залишити його постояти приблизно 10 хвилин – це дозволить оцтовій кислоті подіяти на плями та бруд.

Далі очистьте поверхню, використовуючи ганчірку або щітку з м’якою щетиною. Уникайте дротяних щіток, які можуть пошкодити паркан.

Наостанок змийте залишки розчину та ретельно сполосніть огорожу водою, щоб уникнути тривалого впливу оцту. У результаті вона буде виглядати як нова та не втратить свої властивості.