Как слить воду из бойлера без потопа и ожогов: подробный гид для начинающих

Полное опорожнение бойлера – важная процедура, которую нельзя игнорировать во время эксплуатации водонагревателя. Слив воды необходим во время планового обслуживания, очистки бака от накипи, замены магниевого анода или демонтажа устройства.

Детальной инструкцией поделилось издание Ecoenergy Improvement.

Что нужно сделать перед сливом?

Перед любыми манипуляциями с бойлером следует придерживаться базовых правил безопасности:

полностью обесточить прибор – вытащить вилку или выключить автомат в щитке;

перекрыть подачу холодной воды на входе в водонагреватель;

дождаться остывания воды – не менее 3 – 5 часов после выключения.

Для работы понадобятся:

разводной ключ и отвертка;

шланг для отвода воды;

ведро или таз (если нет прямого доступа к канализации);

фонарик или дополнительное освещение.

Как слить воду из бойлера самостоятельно / Фото Unsplash

Какой способ самый простой?

Самый простой метод – использование стандартного предохранительного клапана со сливным рычагом. Для этого:

Откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы сбросить давление. Подсоедините шланг к носику клапана и направьте его в ванну или канализацию. Поднимите рычаг клапана, чтобы вода начала вытекать. Недостаток этого способа – очень низкая скорость слива.

Процесс может длиться 1,5 – 3 часа, а клапан иногда забивается накипью. Важно: если при нажатии на рычаг вода не появляется – отверстие забито, и метод не сработает без очистки или замены клапана.

Как отмечает издание TrustEyman, после слива воды из бойлера всегда существует вероятность появления протечек. Иногда предохранительный клапан может не закрываться герметично, особенно если устройство не обслуживалось в течение 6–12 месяцев. Специалисты советуют заранее подготовить защитный колпачок для клапана или даже заменить его перед повторным наполнением бака.

Большинство мастеров рекомендуют проводить слив воды минимум раз в полгода или раз в год. Это позволяет убрать осадок, который накапливается на дне водонагревателя. Избыток отложений заставляет бойлер работать с большей нагрузкой, что повышает расход электроэнергии и увеличивает счета.

Как пользоваться бойлером, чтобы экономить?

Бойлер является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в доме, поэтому правильное пользование им может существенно уменьшить расходы на коммунальные услуги. Прежде всего специалисты советуют не оставлять водонагреватель включенным в течение всего дня – лучше включать его только перед использованием горячей воды и выключать сразу после.

Также экономным вариантом является душ вместо ванны, ведь он позволяет тратить примерно вдвое меньше воды и электроэнергии. Дополнительно снизить потребление поможет душевая лейка с низким потоком.