Это может стать причиной возгорания дома. Как избежать сажи – рассказывает издание Better Homes and Gardens.

К счастью, избежать проблемы можно даже без дорогих средств – достаточно нескольких простых правил, которые занимают минимум времени.

Как уберечь дымоход от сажи за минуты?

Правильное разжигание – главный шаг к чистому дымоходу

Специалисты отмечают, что большинство случаев образования сажи начинаются еще во время разжигания. Если сразу класть в печь большие или сырые дрова, дым не сгорает полностью, а черный налет быстро оседает на стенках трубы.

Печники советуют начинать розжиг с тонких щепок. Они быстро разгораются, создают высокую температуру и обеспечивают более чистое горение. Также важно не перекрывать заслонки полностью – равномерный поток воздуха помогает дыму не застаиваться в трубе.

Натуральные добавки – старинный секрет мастеров

Один из малоизвестных, но действенных методов – использования природных добавок. Некоторые печники добавляют в печку небольшое количество хмеля или соломы. Такие компоненты способствуют более чистому сгоранию древесины и уменьшают количество сажи.

По словам мастеров, достаточно 1 – 2 горстей хмеля во время разжигания, чтобы дымоход оставался чистым в течение сезона. Также хорошо работает сушеные листья березы или дуба – оно повышает температуру пламени и делает дым менее густым.

Регулярная очистка – профилактика, которая спасает

Даже если соблюдать все рекомендации, сажа все равно постепенно накапливается. Печники советуют чистить дымоход каждые 2–3 недели в период активного отопления. Для этого используют специальные щетки или стальные прутья. Лучше всего делать очистку утром, когда печь еще холодная – это уменьшает риск повреждения кирпича или металлических деталей.

Как уменьшить накопление сажи?

Эксперты The Chimney Works советуют:

Использовать сухие дрова с низким содержанием влаги. Это помогает уменьшить количество сажи, поскольку такое топливо горит чище. Поддержание горячего, чистого огня и надлежащей вентиляции помогает уменьшить неполное сгорание и накопление сажи.



Как уберечь дымоход от сажи / Фото Unsplash

